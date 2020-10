Pattensen

Noch ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bürger in Pattensen niedrig. Die Region Hannover verzeichnete am Freitag lediglich drei Pattenser, die an dem Virus erkrankt sind. Doch bundesweit steigen die Zahlen. Die Stadtverwaltung will sich deshalb auch in Pattensen darauf einstellen. Bürgermeisterin Ramona Schumann teilt über ihren Facebookaccount mit, dass angesichts der bundesweit steigenden Zahlen der Krisenstab im Rathaus zeitnah wieder tagen wird, um die Lage vor Ort zu beurteilen.

Schon jetzt bittet die Verwaltung den Rat der Stadt, außerplanmäßig 35.000 Euro zur Aufstockung der digitalen Infrastruktur zu bewilligen. Das Geld soll aus den Mitteln genommen werden, die das Land der Stadt zur Bewältigung der Pandemie zur Verfügung gestellt hat. Dafür sollen unter anderem zehn weitere mobile Notebooks für die Arbeit im Homeoffice angeschafft werden. Diese müssen den Zugriff auf das EDV-System der Stadt ermöglichen, sodass die Mitarbeiter Zugang zu Mails wie auch der städtischen Telefonanlage haben. Zusätzlich müssen die Notebooks vor unerlaubten Zugriffen von außen geschützt werden.

Anzeige

Arbeitsabläufe im Rathaus haben sich eingespielt

Generell haben sich die Arbeitsabläufe im Rathaus gut ein halbes Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie der Situation angepasst. Insgesamt waren in Pattensen bisher 39 Bürger infiziert. Von den knapp 100 Mitarbeitern der Stadtverwaltung gehörte noch niemand dazu. „Mittlerweile arbeiten auch alle wieder im Rathaus. Niemand ist im Homeoffice“, teilt Stadtsprecherin Andrea Steding mit. Hin und wieder sei es aber schon vorgekommen, dass einige Mitarbeiter Kontakt zu einem Infizierten hatten und deshalb zwei Wochen zu Hause in Quarantäne verbringen mussten.

„Doch nicht alle privaten Rechner erfüllen die nötigen Voraussetzungen, um von zu Hause aus ebenso wie im Rathaus zu arbeiten“, sagt Steding. Gleich zu Beginn der Krise hat die Verwaltung nötige Arbeitsstellen festgelegt, die in keinem Fall auch nur für kurze Zeit brachliegen dürfen. Dazu zählen unter anderem die Auszahlung von Sozialhilfe, Leistungen des Standesamts wie beispielsweise die Anerkennung von Vaterschaften und die Organisation der Plätze in den Kindertagesstätten. „Sollte es noch einmal zu einer kritischen Situation kommen, wären wir nicht mehr so unvorbereitet wie zu Beginn der Corona-Krise. Doch es ist natürlich in weites Feld, in dem immer auch noch unvorhersehbare Dinge geschehen können“, sagt Steding.

Mitarbeiter im Rathaus können sich ohne Wartezeit testen lassen

Im Rathaus selbst gelten die vom Land empfohlenen Abstands- und Hygieneregeln. In den Büros, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, sind zwischen den Schreibtischen Plexiglaswände aufgestellt. An ihren Arbeitsplätzen müssen die Mitarbeiter keine Masken tragen. Sollten sie jedoch im Haus unterwegs sein, müssen sie auf den Gängen einen Gesichtsschutz tragen. „Daran halten sich unsere Mitarbeiter auch“, sagt Steding. Alle Mitarbeiter haben zwei Masken von der Stadt gestellt bekommen. Zudem hat die Verwaltung eine Vereinbarung mit einem Pattenser Arzt getroffen, dass die Mitarbeiter bei Verdacht auf eine Infektion unverzüglich getestet werden, sodass das Ergebnis in der Regel zwei Tage später vorliegt. „Erstmals wird dieser Arzt auch alle Mitarbeiter im Rathaus gegen Grippen impfen, sodass sie nicht im Wartezimmer warten müssen“, sagt Steding.

Besucher werden weiterhin gebeten, sich bei persönlichen Terminen im Rathaus vorher unter der Telefonnummer (05101) 10010 anzumelden. Die Tür des Rathauses ist seit Beginn der Krise geschlossen. „Unangemeldete Besucher können aber trotzdem zu uns kommen, wenn sie an der Tür klingeln“, sagt Steding. Jeder Gast müsse seine persönlichen Daten hinterlegen, um später mögliche Infektionsketten verfolgen zu können. Im Rathaus seien drei Büros speziell für Besucher eingerichtet, in denen die nötigen Abstände eingehalten werden können.

Von Tobias Lehmann