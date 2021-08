Pattensen

Die Stadtverwaltung lässt zurzeit die Räume von Kindertagesstätten und Grundschulen auf den möglichen Einbau von Luftfiltern untersuchen. Luftfilter reduzieren die Zahl der Aerosole im Raum und verringern so die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus. „Wir hoffen, dass wir die nötigen Informationen als Grundlage für einen Kauf bis Ende August zusammenhaben“, sagte Pattensens Erster Stadtrat Axel Müller auf Anfrage dieser Zeitung. „Dann kann der Rat in der ersten Sitzung nach der Sommerpause am 9. September darüber entscheiden.“

Geprüft werden unter anderem verschiedene technische Systeme. Die Kosten seien in dem Bereich sehr unterschiedlich. „Wenn wir alle Räume für Kinder unter zwölf Jahren ausstatten wollen, werden wir einen sechsstelligen Betrag investieren müssen. Der kann allerdings je nach Wahl der Geräte und Technik hoch oder niedrig ausfallen“, sagte Müller. Gefördert werden mobile Luftfilter in der Regel nur für Räume, die schlecht belüftet werden können. Die Stadt soll nach Auskunft von Müller nur zwei oder drei solcher Räume haben. Für alle weiteren Räume muss die Stadt die Anlagen voraussichtlich selbst zahlen. Müller weist darauf hin, dass nach Meinung von Experten das regelmäßige Lüften und Abstand halten immer noch die beste Methode sei, um Ansteckungen zu vermeiden. Luftfilter könnten jedoch zur Unterstützung eingesetzt werden.

Luftfilter: Wie eilig ist die Entscheidung?

Die Entscheidung über den Kauf fällen die gewählten Ratsfraktionen. Die CDU-Fraktion hatte schon vor den Sommerferien den Kauf von Luftfiltern beantragt. Im Bauausschuss wurde der Antrag jedoch mit fünf zu vier Stimmen abgelehnt. In einer anschließenden Pressemitteilung drängten CDU und UWG gemeinsam auf schnelle Entscheidungen. „Wir sind bereit, auch in den Sommerferien zu tagen und Entschlüsse zu fassen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas.

Die Ratsfraktionen von SPD und Bündnisgrünen warnen jedoch vor voreiligen Beschlüssen und werfen der CDU Wahlkampfmanöver vor. „Immer nur Forderungen zu stellen, gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, ist einfach und kommt kurz vor der Wahl gut an“, kritisieren die Bündnisgrünen. Die SPD-Fraktion sieht es ähnlich. „Die Verwaltung versorgt uns seit Monaten mit Informationen zu dem Thema, und politisch ist noch nichts geschehen. Doch jetzt ist Kommunalwahlkampf, was schon tief blicken lässt“, sagt der stellvertretende SPD-Vorsitzende Jens Ernst. Auch er plädiert dafür, bei so hohen Investitionssummen nicht den Kopf zu verlieren. SPD-Ratsfrau Andrea Eibs-Lüpcke spricht sich dafür aus, zunächst die Informationen der Stadtverwaltung abzuwarten und dann „im Interesse der Kinder eine gemeinsame Linie zu finden“.

CDU verweist auf Bundesförderung stationärer Anlagen

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas fordert, nicht nur den Einbau mobiler Lüftungsanlagen zu untersuchen, und weist auf eine Bundesförderung für stationäre Anlagen hin. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat auf seiner Seite im vergangenen Monat darüber informiert, dass der Kauf und die Montage von stationären Luftfiltern mit bis zu 80 Prozent gefördert werden. Maximal wird pro Standort eine Summe von 500.000 Euro bezuschusst.

Die UWG regt zusätzlich an, eine raumlufttechnische Anlage für den Neubau der Schule in Schulenburg gleich mit zu planen. Müller rechnet mit zusätzlichen Kosten in sechsstelliger Höhe, falls der Rat diesen Beschluss treffen sollte. „Wir reden hier über eine komplette Belüftungsanlage für eine Schule, die dann jeden Raum versorgt“, sagt er.

Von Tobias Lehmann