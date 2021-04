Pattensen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Pattensen steigt. Die Region Hannover meldete am Donnerstag 25 Infizierte im Stadtgebiet, drei mehr als noch am Mittwoch. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden 348 Infizierte aus der Stadt registriert. Die Inzidenz ist innerhalb von zwei Tagen von 66,5 auf 99,8 gestiegen – wobei die Zahlen nur bedingt mit den Vorwochen vergleichbar sind, wie die Region betont.

Wegen des veränderten Testverhaltens über die Feiertage sei in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen bei den Fallzahlen zu rechnen, sagte Regionssprecher Christoph Borschel. Es werde noch einige Tage dauern, ehe diese Schwankungen ausgeglichen seien.

Von den 21 Kommunen der Region hatten am Donnerstag zwölf einen zweistelligen Inzidenzwert. Die Kommunen mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz sind Wennigsen (173,9), Ronnenberg (148,9) und Lehrte (144,4). Der Durchschnittswert in der Region lag laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag bei 107,9.

Am Donnerstag galten in allen Kommunen der Region Hannover 2768 Menschen als aktuell mit dem Coronavirus infiziert, 57 weniger als am Vortag.

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind 940 Menschen aus der Region Hannover infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben (Mittwoch: 933). Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.

Von Tobias Lehmann