Pattensen

In der Grundschule Pattensen gibt es einen Corona-Fall. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Schule am vergangenen Donnerstag zwei Klassen und zwei Mitarbeiter nach Hause geschickt. Vorerst müssen alle bis zum kommenden Freitag in Quarantäne bleiben.

Die nötige Quarantäne geht zurück auf den 18. September. „Wir konnten die Kontakte auf diesen Tag eingrenzen und mussten daher nur einen engen Personenkreis aussortieren“, sagt Schulleiterin Stephanie Pieper auf Anfrage dieser Zeitung. Erkrankt sei ein Mitarbeiter, der zuletzt am 22. September in der Schule war und am 18. September mindestens 15 Minuten Kontakt zu den betroffenen Schülern und einem weiteren Mitarbeiter hatte. Diese Zeit reicht aus, um von sogenannten K1-Kontakten zu sprechen. Betroffen sind 49 Schüler, die aus den Jahrgängen zwei und vier der Grundschule stammen.

„Besonnen reagiert“

Was Pieper wichtig zu betonen ist: „Alle Eltern haben verständnisvoll reagiert und waren auch sehr gut erreichbar für das Abholen der Kinder.“ Lobende Worte hat auch die Region Hannover für die Grundschule Pattensen parat. „Dort wurde sehr schnell und besonnen reagiert. Das sollte Vorbild für andere Schulen sein“, teilt Christoph Borschel aus dem Team Kommunikation der Region Hannover auf Anfrage mit. „Auf diese Weise lässt sich der Schulbetrieb weiter aufrechterhalten.“

Dies gilt aktuell für 15 Klassen der Grundschule. Für die beiden Klassen, die sich derzeit in Quarantäne befinden, steht seit dem Ende der vergangenen Woche Homeschooling auf dem Programm. Auch in dieser Hinsicht hat die Grundschule weitsichtig reagiert. „Einen Teil der Materialien lassen die Kinder sowieso zu Hause. Davon können wir jetzt profitieren, weil im Grundschulbereich viel über die Arbeitshefte läuft“, sagt Pieper.

Testung steht noch nicht fest

Wann die 49 Schüler und zwei Erwachsenen an die Grundschule Pattensen zurückkehren können, kann Pieper nicht sagen – weil alle weiteren Schritte über das Gesundheitsamt der Region Hannover gemanagt werden. Dazu zählt auch die Frage, wann und wo die insgesamt 51 Personen getestet werden. Laut Regionssprecher Borschel sei man gerade intern in der Abstimmung, wo und wie ein Test vorgenommen werde. Je nach Ergebnis könnte es demnach sein, dass der Personenkreis am kommenden Montag zurück in die Schule darf – oder sich die Quarantäne doch verlängert bis in die am 12. Oktober beginnenden Herbstferien.

Von Stephan Hartung