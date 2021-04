Pattensen-Mitte

Wäre das große Paket am 1. April angekommen ist, hätte es Schulleiterin Mirjam Gerull wohl für einen Scherz gehalten. Die KGS Pattensen bekam kürzlich eine Lieferung von 3750 Corona-Tests – allerdings wurden diese in Großpackungen mit jeweils 25 Stück verschickt. Das bedeutet, dass die Beschäftigten der Schule die Einzelteile der Tests nun mühsam in kleine Plastiktüten verpacken müssen, um diese dann an die Schüler auszugeben.

In diesem Fall profitiert die Schule sogar von der hohen Sieben-Tage-Inzidenz. „Dadurch haben wir keinen Stress, weil weiterhin nur wenige Schüler überhaupt zu uns kommen“, sagt Gerull. Etwa 90 Schüler und Mitarbeiter seien jede Woche vor Ort.

Stäbchen für Rachenabstrich ist ungeeignet

Doch die Schulleiterin stört sich massiv an den Großpackungen. Darin enthalten sind auch Rachenabstrichtests, die laut Gerull aber für medizinisches Personal gedacht sind. Deshalb müssten sie und ihr Team noch ein anderes Stäbchen für einen Nasenabstrich hinzufügen. „Immerhin ist das aber auch in den Großpackungen enthalten.“

Was sie noch mehr stört: Es kam das Gerücht auf, dass die Großpackungen vom Ministerium lediglich an Gesamtschulen und berufsbildende Schulen verschickt wurden. „Wenn stimmen sollte, dass die Pakete nur an bestimmte Schulformen gegangen sind, dann ist das skandalös“, findet Gerull. Das Ministerium war auf Anfrage dieser Zeitung zu keiner Stellungnahme bereit.

Verständnis für ausgesetzte Testpflicht

Dass die Testpflicht während der Abschlussprüfungen vom Land ausgesetzt wurde, kann Gerull nachvollziehen. „Ich verstehe, was rechtlich dahinter steckt“, sagt sie. Einer Klage hätte ein verpflichtender Test vor einer Klausur aller Wahrscheinlichkeit nach nicht standgehalten. Die Schulleiterin geht davon aus, dass die Schüler der Abschlussjahrgänge dennoch vernünftig handeln und sich zweimal in der Woche testen. „Es tut ja nicht weh, sich zweimal in der Woche ein Stäbchen in die Nase zu stecken.“ Viele Schüler seien verständnisvoll und testeten sich weiterhin regelmäßig.

Im Kollegium führte die Entscheidung, die Testpflicht auszusetzen, allerdings zu Unruhe. Viele Lehrerinnen und Lehrer hätten erklärt, dass sie kein gutes Gefühl dabei hätten, den Schülern gegenüber zu sitzen, wenn diese keine Masken tragen, berichtet Gerull. Sie sagt auch: „Es ist Unverständnis da, weshalb die Lehrer noch nicht geimpft wurden.“ Lehrer, so die Ankündigung des Landes, müssen sich weiterhin testen.

Von Mark Bode