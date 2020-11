Pattensen

Die CDU Pattensen schickt ihren Vorsitzenden Roman Dobberstein als Kandidat für das Bürgermeisteramt 2021 ins Rennen. Der 43-Jährige wird gegen Amtsinhaberin Ramona Schumann ( SPD) antreten. Die Wahl ist für den 12. September 2021 angesetzt.

Der CDU-Vorstand hat sich am Freitag, 30. Oktober, einstimmig für Dobberstein ausgesprochen. Von der Mitgliederversammlung muss er jedoch noch offiziell nominiert werden. Das soll geschehen, sobald die Versammlung unter Einhaltung der Hygieneregeln zusammenkommen kann.

Die drei stellvertretenden Vorsitzenden Stefanie Behrends, Georg Thomas und Astrid Schunder teilten mit, sie seien sicher, dass das Ergebnis in der Mitgliederversammlung ähnlich ausfallen werde. „Wir gehen davon aus, dass Roman Dobberstein die Mitglieder genauso überzeugen wird wie uns. Gemeinsam wollen wir die Kommunalwahl 2021 gewinnen und nicht nur das Bürgermeisteramt erobern, sondern auch wieder stärkste Fraktion im Rat werden.“ Nach dem Austritt von drei CDU-Mitgliedern im Juli ist die CDU-Fraktion mit neun Mitgliedern genauso stark wie die SPD-Fraktion.

Dobberstein bedankte sich für die Nominierung des CDU-Vorstands. „Das ist ein tolles Ergebnis. Ich verspreche, alles dafür zu geben, um mit der CDU in Pattensen erfolgreich zu sein“, sagt er. Als ein Ziel nennt Dobberstein eine größere Bürgerbeteiligung in der Stadt, besonders bei wichtigen Investitionen.

Im Blick hat er dabei unter anderem das geplante Neubaugebiet Mühlenfeld in Pattensen-Mitte. Dort sollen Wohneinheiten für bis zu 1000 neue Einwohner enstehen. Eine Einheit kann eine Wohnung sein, aber auch ein Einfamilienhaus. „Bei so einem großen Areal müssen wir auch über neue Infrastrukturen reden. Das sollten wir gemeinsam mit den Bürgern machen“, sagt Dobberstein. Gleichzeitig müsse vor dem Hintergrund einer Generationengerechtigkeit immer auch der defizitäre Haushalt der Stadt im Blick behalten werden.

Für mehr Bürgerbeteiligung setzt sich auch die amtierende SPD-Bürgermeisterin ein. Was Schumann bisher jedoch noch nicht angefasst habe, so Dobberstein, seien die nicht öffentlich tagenden Arbeitsgruppen etwa zur Stadtentwicklung oder zur Haushaltskonsolidierung. Auf diese will Dobberstein nach Möglichkeit komplett verzichten. „Alles was dort besprochen wird, können wir auch in öffentlichen Ausschüssen diskutieren. Auch Experten können wir dort öffentlich anhören“, sagt er.

Eine große Aufgabe sieht Dobberstein nun zunächst darin, sich in der Stadt allgemein bekannt zu machen. „Gegen den Amtsbonus von Ramona Schumann anzutreten wird schwer. Dass die Pandemie in der nächsten Zeit keine öffentlichen Veranstaltungen zulässt, macht es nicht einfacher für mich“, sagt der 43-Jährige. Er hoffe allerdings darauf, dass spätestens ab Frühjahr 2021 die Zahlen wieder so gesunken sind, dass öffentliche Veranstaltungen zulässig sein werden. Auch soziale Medien wie Facebook und Instagram will Dobberstein nutzen. „Auch dort können Fragen am mich gerichtet werden“, sagt er.

Das ist Roman Dobberstein Roman Dobberstein hat im Sommer diesen Jahres den Vorsitz des CDU-Stadtverbandes Pattensen übernommen. Der 43-Jährige arbeitet im Krankenhausreferat des Niedersächsischen Sozialministeriums. Geboren und aufgewachsen ist er in Varel im Landkreis Friesland. Dort hat er nach dem Wehrdienst auch seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen. Anschließend hat er sich an der Fachhochschule Hildesheim zum Diplom-Verwaltungswirt ausbilden lassen und in Hannover die Beamtenlaufbahn eingeschlagen. Seit 2012 arbeitet er im Sozialministerium, wo aktuell die Bewältigung der Corona-Krise im Mittelpunkt seiner Arbeit steht. Dobberstein ist verheiratet und hat einen elfjährigen Sohn und eine neunjährige Tochter. Seit Kurzem gehört auch eine sechs Monate alte Mischlingshündin zu seiner Familie, die mit der Familie seit 2012 im Stadtteil Pattensen-Mitte lebt. tl

Die CDU Pattensen hat sich dieses Jahr auch noch in anderen Bereichen neu aufgestellt. Georg Thomas hat den Vorsitz der Fraktion übernommen. Er löst den langjährigen Vorsitzenden Horst Bötger ab, der 2021 nicht wieder zu Kommunalwahl antreten will. Zudem hat die Frauen Union Stefanie Behrends zur neuen Vorsitzenden gewählt.

