Braucht Pattensen eine Baumschutzsatzung?

Pattensen

Laute Motorsägen sind in den vergangenen Tagen vermehrt zwischen Reden und Koldingen zu hören gewesen. Zunächst hatte die Stadt ein Unternehmen beauftragt, Totholz aus den Bäumen entlang des Wanderweges am Fuchsbach zu entfernen. Darüber hinaus sind am vergangenen Wochenende Arbeiter auf einem Areal nahe der Landstraße kurz vor dem Ortseingangsschild Reden damit beschäftigt gewesen, mehrere Bäume zu fällen.

Dieser auffällige Kahlschlag irritierte einige Passanten. Die Stadtverwaltung erklärte auf Nachfrage, dass die Baumfällungen auf einem Privatgrundstück erfolgten und diese zudem nicht genehmigungspflichtig seien. „In Pattensen gibt es keine Baumschutzsatzung“, sagte Renate Riedel, Sachgebietsleiterin Verwaltungsorganisation bei der Stadt.

Pattenser haben laut Schumann Eigeninteresse am Grün

Doch warum gibt es diese nicht? Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) hat dafür eine einfache Erklärung: „Wir haben bislang überhaupt keine Schwierigkeiten mit Ersatzpflanzungen.“ Deshalb sei es aktuell politisch überhaupt kein Thema. Schumann wollte allerdings nicht ausschließen, dass es in Zukunft mal wieder ein Thema für Pattensen werden könnte. Ihrer Auffassung nach handelten die Bürger derzeit im Sinne der Natur. „Hier stellt keiner die Notwendigkeit von Grün infrage“, sagte sie. „Wo es grün ist, gibt es ein besseres Raumklima.“

Der langjährige Naturschutzbeauftragte der Stadt, Siegfried Gebhardt, sprach sich deutlich gegen eine Baumschutzsatzung aus. Seiner Auffassung nach würde eine solche Schaffung lediglich zu panikartigen Reaktionen von Grundstücksbesitzern führen. Diese würden, so sagte es Gebhardt einst, kurz vor dem Inkrafttreten noch schnell Bäume fällen, die sie aufgrund des Baumumfangs später nicht mehr problemlos absägen dürften.

Maurer-Wohlatz : „ Baumschutzsatzung würde Sinn ergeben“

Gebhardts Nachfolgerin Sibylle Maurer-Wohlatz befürwortet hingegen eine Baumschutzsatzung und betont: „Die würde Sinn ergeben.“ Allerdings sagte sie auch, dass eine Satzung vor der Verabschiedung umfassend diskutiert werden müsse. „Sie macht Sinn, wenn sie wertvolle, standortgerechte und heimische Bäume umfasst.“

Nur sechs Kommunen der Region haben eine Baumschutzsatzung Neben Hannover (seit 1987) haben laut Regionssprecher Klaus Abelmann nur die zuständigen Räte für Isernhagen (2020), Lehrte (1990), Ronnenberg (1992), Wedemark (2010) und Wennigsen (2014) Baumschutzsatzungen beschlossen. Laatzen habe im vergangenen Jahr eine Regelung verabschiedet, die aber noch keinen Satzungsstatus hat. Abelmann betonte, dass bei beabsichtigten Baumfällungen im besiedelten Bereich die Festsetzungen in den betreffenden Bebauungsplänen eingesehen werden sollten und die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes zu beachten seien. In der Stadt Hannover beinhaltet die Baumschutzsatzung unter anderem, dass alle Laubbäume mit einem Stammumfang von 60 Zentimetern und alle Nadelbäume mit einem Stammumfang von 80 Zentimetern – in einem Meter Höhe gemessen – geschützt sind. Einzelbäume der Arten Eibe, Rotdorn, Weißdorn, Stechpalme und Maulbeere sind bereits ab 30 Zentimetern Stammumfang geschützt. Verboten sind Entfernungen, Beschädigungen, Beeinträchtigungen oder Veränderungen der typischen Erscheinungsform eines geschützten Gehölzes.

Maurer-Wohlatz widersprach deutlich den Aussagen der Bürgermeisterin, denn Grün sei nicht gleich Grün. „Von einer Hainbuche profitieren mindestens 200 verschiedene Insekten und Vögel. Wenn diese durch Kirschlorbeer oder Koniferen ersetzt wird, sieht es zwar optisch grün aus, aber diese Bäume sind für Insekten als Lebensraum und Nahrungsquelle völlig wertlos.“

Verordnung müsste örtliche Gegebenheiten berücksichtigen

Sie spricht sich deshalb dafür aus, in die kommunalen Bebauungspläne und Festsetzungen aufzunehmen, dass nur nachweislich heimische Gehölze sowie Obstgehölze auf privaten Grundstücken gepflanzt werden dürften. Letztere dienten der Eigenversorgung und dem Wohlergehen der Kleinlebewesen. Eine Verordnung müsse allerdings auch die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Diese seien laut der Naturschutzbeauftragten in Pattensen anders als in anderen Kommunen der Region, wo es zum Beispiel Sand- oder Moorböden gäbe. „Deshalb wäre es sinnvoll, eine eigene Liste mit wertvollen Gehölzen zu erstellen, die in unserer Börde heimisch sind. Die Stadt Pattensen hat Fachleute im Grünflächenbereich, die so eine Liste erstellen könnten.“

Ausnahmen sollten möglich sein

Es sei laut Maurer-Wohlatz auch erforderlich, Ausnahmen zuzulassen. Dafür führte sie ein Beispiel aus eigener Erfahrung an. In ihrem Garten stand eine fast 100 Jahre alte Birke, die direkt an das Nachbargrundstück grenzte. „Eine Birke wird normalerweise nicht älter als 100 Jahre und ist irgendwann abgängig“, sagte Maurer-Wohlatz. Wenn ein Hauseigentümer die Fällung eines so alten Baumes beantrage, der ansonsten womöglich durch unkontrolliertes Umstürzen Schäden verursachen könnte, sollte dies ohne Gebühren zugelassen werden, ebenso das Fällen und Ersetzen von nicht standortheimischen Gehölzen und Hecken.

Das Areal der gefällten Bäume kurz vor Reden soll der Familie von Reden gehören. Mauritz von Reden war für eine Stellungnahme zu den Gründen des Abholzens nicht zu erreichen.

Von Mark Bode