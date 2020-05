Brand bricht im Keller vom Pizzabringdienst aus

Pattensen-Mitte

Passanten entdeckten am Freitagmorgen schwarzen Rauch, der aus einem Gastronomiebetrieb am Marktplatz in Pattensen-Mitte drang. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die Ortsfeuerwehr Pattensen traf gegen 7.10 Uhr am Marktplatz ein.

Aufgrund der Rauchentwicklung und der unklaren Lage, wurden Atemschutzgeräteträger der Ortsfeuerwehren Hüpede und Koldingen nachalarmiert, teilte Stadtbrandmeister Henning Brüggemann mit. Trupps unter Atemschutz drangen in die Räume des Pizzabringdienstes ein und fanden nach kurzer Suche im dichten Rauch brennendes Verpackungsmaterial in einem Kellerraum. Drei Propangasflaschen wurden zur Sicherheit ins Freie gebracht.

Anzeige

Ein Trupp von Atemschutzträgern bereitet sich vor. Quelle: Henning Brüggemann / Feuerwehr

Weitere NP+ Artikel

Räume sind stark verrußt

Das Feuer war gegen 7.35 Uhr gelöscht. Im Einsatz waren insgesamt 43 Feuerwehrleute – mit 13 Fahrzeugen. Die Polizei war mit sechs Beamten und drei Fahrzeugen vor Ort. Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden, werden derzeit weniger Einsatzkräfte in ein Fahrzeug eingeteilt als sonst üblich.

Um den Rauch aus dem Gebäude zu bekommen, ließ Einsatzleiter Ulrich Fleischmann einen Druckbelüfter einsetzen. Durch Rußablagerungen sind die Räume des Betriebs stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr war gegen 8.30 Uhr beendet.

Weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr halten sich am Marktplatz in Bereitschaft. Quelle: Henning Brüggemann / Feuerwehr

Nach Auskunft von Brüggemann, waren die Bewohner der angrenzenden Häuser vorsorglich für die Dauer des Einsatzes evakuiert worden.Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten waren der Marktplatz, die Dammstraße und die Marktstraße gesperrt. Es ist noch unklar, warum das Feuer ausgebrochen und wie hoch der Schaden ist.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Pattensen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Kim Gallop