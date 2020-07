Bad Münder

Die Gästeführer in der Reihe Calenberger Landsommer laden zu zwei attraktiven Veranstaltungen in Bad Münder ein: eine Turmbesteigung und eine Führung mit einem Söltjer.

Interessierte können am Sonnabend, 1. August, den Turm der Petri-Pauli-Kirche besteigen. Ein Experte wird über die Geschichte des Turms, seiner Glocken und des Bauwerks berichten. Zudem bietet sich der Gruppe ein Ausblick über die Dächer der Kurstadt. Treffpunkt für die rund 90-minütige Führung ist um 14 Uhr an der Petri-Pauli-Kirche, An der Kirche 5. Die Teilnahme an der Führung kostet 5 Euro und der Eintritt in die Kirche zusätzlich 2 Euro. Für Gehbehinderte ist die Teilnahme nicht geeignet, da 150 Stufen bestiegen werden müssen.

Calenberger Landsommer : Führungen in Bad Münder

Die Stadtgeschichte und die Gewinnung von Salz stehen im Mittelpunkt einer Führung am Sonnabend, 8. August. Ein Söltjer informiert darüber, wie das weiße Gold in Bad Münder entstand und wie es gewonnen wurde. Gleichzeitig erfahren die Teilnehmer noch Wissenswertes über die historischen Fachwerkhäuser der Stadt und die mittelalterliche Gerichtsbarkeit. Diese Führung ist auch für Rollator- und Rollstuhlfahrer geeignet. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Treffpunkt ist am Kurpark Bad Münder am Gradierwerk, Hannoversche Straße 14 A.

Anmeldungen für beide Touren notiert Klaus Kork unter der Telefonnummer (05042) 9866164 oder (0172) 4051097 sowie per E-Mail an kork.klaus@t-online.de. Wegen der Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus mussten einige Veranstaltungen in diesem Jahr bereits abgesagt werden. Interessenten sollten sich im Internet auf der Seite calenberger-landsommer.de jeweils über den aktuellen Stand informieren.

Das ist der Arbeitskreis Gästeführung

Den Arbeitskreis „Gästeführung im Calenberger Land“ gibt es seit 20 Jahren. Die Ländliche Erwachsenenbildung unterstützt den Arbeitskreis und fördert die Ausbildung der Gästeführer. Aktuell sind 29 von ihnen für den Arbeitskreis tätig und bieten regelmäßig Touren im Calenberger Land an.

Ihr Ziel ist es, das Leben der Menschen in den vergangenen Jahrhunderten in den Dörfern und Städten lebendig werden zu lassen und die Gegenwart als Ergebnis einer langen traditionsreichen Entwicklung zu zeigen. Das Calenberger Land zwischen dem Südwesten Hannovers und dem Deister zog wegen der guten Verkehrslage und des fruchtbaren Bodens schon immer zahlreiche Menschen an, die sich dort dauerhaft ansiedelten. In dem Areal finden sich bis heute ungewöhnliche viele Burgen, Schlösser und Klöster auf engem Raum.

