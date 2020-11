Neustadt

Das war nicht sein Tag: Der 21-Jährige fuhr am Dienstag gegen 13.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Theodor-Heuss-Straße in Neustadt – und telefonierte gleichzeitig mit seinem Mobiltelefon. Das bemerkten allerdings auch zwei Polizeibeamte in ihrem Streifenwagen und leiteten ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein, das Verwarngeld beträgt übrigens mittlerweile 55 EUR.

Es sollte nicht die letzte Begegnung sein. Nur zehn Minuten später sahen die selben Beamten den selben Radfahrer am Bahnübergang an der Nienburger Straße. Der schob seelenruhig sein Fahrzeug über die Gleise – trotz geschlossener Bahnschranken. Kostenpunkt: 350 Euro Bußgeld.

Anzeige

Immer dem Geruch nach

Allerdings stellten die Beamten in dem Zuge auch fest, warum der 21-Jährige so entspannt Ordnungswidrigkeiten begehen konnte. Der Cannabisgeruch in der Nähe des Mannes animierte die Polizisten dazu, den Mann zu untersuchen. Und wurden fündig: Drei Gramm Marihuana, abgepackt in Alufolie, fanden sich in seiner Jacke. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet.

Von Petra Rückerl