Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst wollen mehr Geld und die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen. In Neustadts haben Mitarbeiter aus Krankenhaus und Verwaltung Präsenz gezeigt – mit Rücksicht auf ihre Mitmenschen. So wie Streikhund Oreo, der sich am Bahnübergang Moordorfer Straße mit Gebell kräftig am Radau beteiligte. Am Krankenhaus Neustadts hielt der Welpe sich hingegen wie alle anderen Streikenden dezent zurück, um Patienten nicht zu belästigen.

Während Ingo Scholla vom Betriebsrat des Neustädter Klinikums den Warnstreik noch gemeinsam mit drei Kolleginnen mit dem Aufhängen eines Banners beginnt, kommt vom Parkplatz eine Truppe zum Haupteingang, die ihre erste Streikaktion schon hinter sich hat. Aus den städtischen Kitas, aus der Verwaltung, vom Bauhof und dem Abwasserbehandlungsbetrieb ABN hatten sie sich am Frosch beim Bahnübergang verabredet. Positive Resonanz hätten sie dort von allen bekommen, denen sie begegneten. „Mich hat jemand mit ,Frau Verdi’ angesprochen“, erzählt Elfi Kolberg, die in den Kitas Neustadts als Springkraft unterwegs ist und lacht unter ihrer roten ver.di-Maske.

Corona-gebeutelte Eltern nicht mit Schließungen behelligen

Sie wollen mehr Geld, darauf weisen sie freundlich hin. Deshalb tummeln sich rund 40 Streikende vor dem Krankenhaus. Aus der Klinik sind je Station ein bis zwei Mitarbeiter als Abordnung vor die Tür gekommen, aus Kitas und den anderen städtischen Bereichen beteiligen sich ebenfalls nur so viele, dass die Läden überall weiterlaufen können. „Wir wollten doch die Eltern, die so Corona-gebeutelt sind, nicht auch noch mit Kita-Schließungen behelligen“, sagt Uta Suhr, die die Kita in Helstorf leitet.

Rebecca Drape (links) hat einen Hashtag gezimmert, der auf #verdiinneustadt bei Instagram hinweisen soll. Quelle: Beate Ney-Janßen

Aufmerksamkeit wollen die Mitarbeiter aber dennoch bekommen – weswegen sie sich nicht ausschließlich auf die Präsenz beim Streik konzentrieren. Alle Kita-Eltern Neustadts bekommen einen Brief, in dem sie erklären, um was es geht. Einen ähnlichen Brief bekommen auch alle Verwaltungsangestellten. Auf Instagram posten sie außerdem kräftig unter dem Hashtag #verdiinneustadt. Bildlich hat die Hagener Kita-Mitarbeiterin Rebecca Drape den Hashtag gemacht: In ein Meter Höhe aus Holz gezimmert.

Weniger Rücksicht beim nächsten Streik, wenn nichts passiert

Michael Patschkowski, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, hat die Aktionen in Neustadt begleitet und fasst für alle Streikenden zusammen: „Wir geben keine Ruhe, bevor wir kein vernünftiges Ergebnis haben. Wenn die Arbeitgeber sich nicht regen, kommen wir wieder und nehmen weniger Rücksicht.“

Von Beate Ney-Janßen