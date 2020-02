Neustadt

Die Stadt will die ebenerdigen Bahnübergänge ersetzen – nach dem in Poggenhagen soll wohl der an der Siemensstraße folgen. Wie das passieren soll, ob mit einer Brücke oder einem Trogbauwerk, muss die Planung ergeben. Aktuell beginnt die Deutsche Bahn, die Informationen dafür zusammenzutragen. Mitarbeiter des Vermessungsbüros Blom Deutschland aus Baden-Württemberg sind voraussichtlich ab Mittwoch, 12. Februar, auf beiden Seiten des Bahndamms zwischen Siemens- und Südstraße im Einsatz, wie der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mitteilt.

Stadt und Bahn verfolgten gemeinsam das Ziel, den Bahnübergang dort mittelfristig vorzugsweise mit einer Brücke zu ersetzen, so Gleue. Sollte alles nach Plan laufen, könnte 2021 ein erster Entwurfsplan vorliegen.

Von Kathrin Götze