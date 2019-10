Hagen

Sie hat eine weite Reise hinter sich gebracht, um sich in Niedersachsen über das Thema Dorfentwicklung zu informieren: Seit Sonntag ist eine sechsköpfige Delegation aus der chinesischen Partnerprovinz Anhui in Deutschland. Sie besucht Ziele in der Region, um aus erster Hand zu erfahren, wie Dorfentwickl...