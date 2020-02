Burkhard Helmedag ist neuer Präsident des SV Esperke

Esperke

Zeit für Neuwahlen beim SV Esperke: Nach 35 Jahren an der Spitze des Vereins hat Erich Skawran seinen Posten abgegeben. Die Mitglieder haben bei der Jahresversammlung neu gewählt: Burkhard Helmedag ist nun neuer Präsident in Esperke. „Ich freue mich, das so viele Mitglieder zu meiner letzten Versammlung als Vorsitzender gekommen sind“, sagte Skawran.

Stadtmeisterschaft war ein Erfolg

Gemeinsam mit den Mitgliedern wolle er auf ein erfolgreiches 2019 zurückblicken. Die Stadtmeisterschaft sei ein voller Erfolg gewesen. „Alles hat auf den Punkt gepasst“, sagte der scheidende Vorsitzende. Er hatte die Meisterschaft zum dritten Mal mit ausgerichtet. Das Zusammenspiel von Sponsoren, Esperker und Warmeloher Vereinen und Institutionen sowie den zahlreichen Helfern sei nicht zu übertreffen gewesen. Grund zur Freude habe es allgemein in der Fußballsparte des Vereins gegeben. Die Aktiven haben sich mehrfach gut platziert. Auch andere Teile des Vereins kämen gut voran: Großen Zulauf haben derzeit das Mutter-Kind-Turnen und die Herrensportgruppe.

Gleich fünf Mitglieder wurden für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt: Burkhard und Ralf Helmedag, Heine Ridder, Rudi Mutz und Dirk Hattert. 40 Jahre halten Lutz Engehausen und Thorsten Lührs dem Verein die Treue. Lührs engagiert sich seit 25 Jahren auch im Vorstand. Daniel Pinkel und Heinz Wigger wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Erich Skawran bekommt ein spezielles Trikot zum Abschied. Quelle: Privat

Etliche Posten neu besetzt

Neuer Vorsitzender des Vereins ist Burkhard Helmedag. Sein Stellvertreter ist Holger Lindenberg. Die Mitglieder wählten Fabian Billerbeck zum Fußballspartenleiter, Marcel Ridder zum Jugendleiter und Marin Holzbrecher zum stellvertretenden Kassenwart. Zweiter Kassenprüfer ist Norbert Butzbach.

