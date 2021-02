Neustadt

Das literarische Projekt Wortkästchen geht in die nächste Runde: Für März bitten Neustadts Stadtbibliothek und die Lyrikerin Gesa Elsner um poetische Texte, die den Frühling thematisieren – Veröffentlichung nicht ausgeschlossen. Das Wortkästchen ist am Eingangsbereich der Stadtbibliothek zu finden, dort sind auch bereits erste literarische Ergebnisse ausgestellt. Dazu zählen Gedanken der Neustädterin Jasmin Graupner zu Gesundheit und Ruhe oder die Geschichte „Der Angstmacher“ von Andreas Linke, die zum Mitnehmen ausgelegt ist.

Hoffnungsbriefe, Glücksbotschaften und Liebeslieder erwünscht

Damit das Projekt weitergeht und stets neue Impulse bietet, sind die Neustädter gefragt. Jede Art von Texten ist willkommen. Melanie Röver vom Team der Stadtbibliothek ruft dazu auf, Hoffnungsbriefe, Glücksbotschaften, Liebeslieder oder auch völlig andere Texte zum Thema Frühling zu schreiben. Beiträge für das Wortkästchen können persönlich eingesteckt oder auch per Post gesendet werden an Stadtbibliothek Neustadt, zu Händen Melanie Röver, Suttorfer Straße 8, 31535 Neustadt am Rübenberge.

Von Beate Ney-Janßen