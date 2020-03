Neustadt

Viele Einzelhändler sind von der Allgemeinverfügung der Region Hannover betroffen und haben ihre Ladenlokale schließen müssen. „Dennoch möchten die Händler für ihre Kunden da sein“, sagt City-Managerin Jana Schadwinkel. Einige sind bereits kreativ geworden und haben Möglichkeiten gefunden, wie sie ihre Kunden in der Krisenzeit weiterhin erreichen können.

Lokale Einkaufsmöglichkeiten im Internet

„Wir möchten die Angebote unserer Händler vor Ort auflisten und so die Kunden informieren“, sagt Schadwinkel. Beim Zusammenstellen haben die Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW), die Nordkreisinitiative (NKI) und die Wirtschaftsförderung Neustadt zusammengearbeitet. Das Ergebnis können Kunden im Internet unter www.kaufinneustadt.de/lieferservice/ finden. Entsprechende Links sollen auch in den Internetauftritten von GfW und NKI eingerichtet werden.

„Die Unternehmen müssen ausdrücklich nicht unbedingt einen Eintrag auf kaufinNEUstadt.de haben oder erwerben, um in die Liste aufgenommen zu werden“, sagt Schadwinkel. Man wolle dies allen Unternehmen anbieten. „Die gegenseitige Unterstützung soll besonders in diesen Tagen im Vordergrund stehen“, sagt sie. Wer seine Angebote aufnehmen lassen möchte, kann sich mit den entsprechenden Informationen per E-Mail an schadwinkel@wifoe-neustadt.de melden.

Von Mirko Bartels