Wildschweine haben Pegel des Steinhuder Meeres sinken lassen

Der Wasserpegel des Steinhuder Meers sinkt – und damit steigt zugleich der Stresspegel für viele Segler und Wassersportler. Wildschweine haben am Westufer für einen beträchtlichen Schaden in der Verwallung gesorgt, durch Risse und Löcher ist Wasser abgeflossen. Etwa 15 Zentimeter sind bereits verloren gegangen, der Pegel lag am Donnerstag bei 37,86 über Normalnull.

Bei einem trockenen Sommer drohen damit dieselben Probleme wie im vergangenen Jahr, für etliche Boote und die Personenschifffahrt wird es an manchen Stellen zu flach. Die undichten Abschnitte können frühestens im September ausgebessert werden, sagt Conrad Ludewig vom zuständigen Amt für Regionale Landesentwicklung Leine-Weser in Hildesheim. Er beziffert die anfallenden Kosten auf einen sechsstelligen Betrag.

Nach den Februar war noch alles gut

Der nasse Februar tat dem Steinhuder Meer wohl, es füllte sich bis zur maximalen Höhe von 38,00 über Normalnull. Durch die Feuchtigkeit in den Deichen krochen aber auch Insekten wie Regenwürmer oder Mäuse in höhere Gefilde. Nach ihnen stöberten die Wildschweine, sie sind Nahrung für sie. Dabei wirbelten die Schwarzröcke nicht nur etwas Dreck auf, sondern verursachten Löcher und Risse. Durch diese lief das Wasser in die hinteren, tiefer gelegenen Grünflächen ab. Sehr zum Ärger der Landwirte, von denen bereits Beschwerden vorliegen. „Sie können jetzt nicht auf diese Flächen, alles verzögert sich für sie“, sagt Ludewig.

Zwar fließt inzwischen kein Wasser mehr ab, der Pegel ist wieder unter die betroffenen Stellen gefallen. Reparaturen wie Auffüllungen werden aber erst möglich, wenn es dort wieder trocken genug ist. Das wird nicht vor September der Fall sein, schätzt Ludewig: „Der Untergrund ist moorig, dort ist es schwer zu arbeiten. Es sackt ja alles ab.“

Segler befürchten große Probleme im Sommer

Spürbar gesunken ist auch die Laune von Friedrich Göing, dem Vorsitzenden der Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer. „Der Puffer für einen trockenen Sommer ist damit schon weg. An einem sonnigen Tag verlieren wir bei leichtem Wind etwa einen Zentimeter“, sagt der dreifache Europameister im 20er-Jollenkreuzer. Etliche Regatten sind bereits wegen der Coronakrise abgesagt worden, dazu kommt nun noch der Wasserverlust. Das sei durch die Entschlammung nicht auszugleichen, betont Göing: „Bleibt es trocken, können Ende Juli nicht mehr alle Boote fahren.“

Regatten könnten noch möglich werden

Es gibt aber auch positive Nachrichten für die Segler. Durch die Lockerung der Abstandsregeln ist wieder ein eingeschränktes Training möglich. Auch die deutsche Meisterschaft in der Finn-Dinghy-Klasse Mitte August beim Schaumburg-Lippischen SV könnte ausgetragen werden. „Wir hoffen darauf, dass noch einige Regatten möglich sind“, betont Göing. Obendrein verspricht er sich viel vom Antrag der CDU, den diese in den Landtag eingebracht hat.

Danach sollen die Mittel für die Entschlammung von rund 550.000 Euro quasi verdoppelt werden. „Das würde uns sehr helfen“, stellt Göing fest und macht eine weitere Rechnung auf: „Im Meer sind etwa 14 Millionen Kubikmeter Schlamm, wir entnehmen jährlich etwa nur 40.000 Kubikmeter.“ Es könne also nur von einer Reduzierung die Rede sein.

