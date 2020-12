Neustadt

Andrea Lühring schlägt hinter dem Tresen von Choco Lühring zartschmelzende Trüffel in Geschenkpapier ein. „Schokolade macht glücklich“, sagt sie. Und nicht nur Lühring steht auch in diesen Tagen noch hinterm Tresen. Ein Rundgang durch Neustadts Fußgängerzone zeigt, dass die Innenstadt auch im Lockdown keineswegs ausgestorben ist. Mehrere Geschäfte, die weiterhin öffnen dürfen, präsentieren ihre Geschenkideen für das Weihnachtsfest.

Ralf Schwarz hat die Gelegenheit genutzt, um die Trüffel als Geschenk zu kaufen. „Ich musste eigentlich zur Apotheke“, erzählt er. Danach hat er sich umgeschaut, welche Geschäfte geöffnet sind. Die offene Tür des Schokoladenladens habe ihn angezogen. Ein weiterer Kunde huscht in den Laden und gibt Bestellungen für Geschenkkartons mit aufgeklebten Familienfotos in Auftrag. „Es gehen jetzt viele Bestellungen ein“, sagt Lühring.

Anzeige

Ralf Schwarz kauft bei Andrea Lühring Trüffel – und lässt sie sich als Geschenk verpacken. Quelle: Beate Ney-Janßen

Ähnlich ergeht es Ulrike Reichel im Süßen Kaufhaus. In ihren Regalen lagern schon die typischen Glücksbringer zum Jahreswechsel wie vierblättrige Kleeblätter, Schornsteinfeger und Glücksschweinchen – genau das richtige Geschenk mit Blick auf 2021, meint sie.

Glühwein läuft gut bei Duprés, aber auch viele andere Geschenkideen haben Anja Nagel (links) und Stephanie Schneider im Angebot. Quelle: Beate Ney-Janßen

Der Renner im Jahr 2020: Glühwein

Auch die Weinhandlung Duprès darf öffnen. Hunderte unterschiedlicher Weine stehen in den Regalen. Der Renner in diesem Jahr ist Glühwein. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Anja Nagel und nimmt wie auch ihre Kollegin Stephanie Schneider eine der letzten Flaschen des gewürzten Getränks in die Hand. Das Sortiment sei aber viel umfangreicher, betonen die Frauen. Weihnachten lasse sich auch mit anderen Weinen, mit Likör und Feinkost wundervoll versüßen.

Online bei Neustädter Geschäften bestellen Einen Überblick über Onlineservices und Bestelldienste soll ein neues Portal bieten. Die Neustädter Wirtschaftsförderung fasst es auf www.kaufinneustadt.de zusammen. Wer welchen Service im Lockdown anbietet inklusive der entsprechenden Kontaktdaten wird dort zusammengefasst. Geschäftsleute können sich per Mail unter info@wifoe-neustadt.de bei der Wirtschaftsförderung melden, um ebenfalls aufgenommen zu werden.

Der Tipp von Petra Wickleder aus dem Reformhaus Bacher zielt in eine ganz andere Richtung. „Kaufen Sie zum Fest etwas, womit Sie Ihr Immunsystem stärken“, empfiehlt sie mit Blick auf eine ganze Regalwand mit entsprechenden Angeboten. Aber auch kuschelige Filzhausschuhe könnten ein schönes Geschenk sein. Die dürften in diesem Jahr zu erhöhten Ehren kommen. Wer in winziger Runde zu Hause sitzt, macht es sich eben eher gemütlich als sich selbst schick.

Wer zu Hause bleibt, sollte warme Füße haben: Im Reformhaus Bacher werden Filzhausschuhe angeboten. Quelle: Beate Ney-Janßen

Branchen jenseits von Lebensmitteln haben es etwas schwerer. Buchhandlungen beispielsweise. Die Klagen von Frauke Taylor von der Buchhandlung Frerk und Claudia Biermann von Biermanns Buchhandlung ähneln sich sehr. Beide haben sie ihre Läden geöffnet, dürfen aber in erster Linie Zeitungen frei verkaufen. Bücher, Geschenkartikel und auch Schulbedarf müssen bei ihnen vorbestellt werden. Sowohl Taylor als auch Biermann meinen, dass diese Regelung nicht ganz gerecht ist. „In den Supermärkten können sich die Kunden Bücher und Weihnachtskarten einfach mitnehmen“, sagt Biermann. Diese Chance habe sie im Weihnachtsgeschäft nicht. Alternativ beraten Taylor und Frerk ihre Kunden telefonisch.

Babykleidung fällt nicht unter den Lockdown

Dennoch ist das frei verkäufliche Angebot in Neustadts Innenstadt im Lockdown überraschend groß. Selbst dann, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht. Darunter fallen auch Präsente für die Allerkleinsten, denn Babykleidung darf verkauft werden. Die bietet das Geschäft Klamotte an. Erst ab dem Kleinkindalter muss bei Klamotte derzeit online bestellt werden. „Babys kommen doch nicht immer zum Wunschtermin zur Welt und wachsen so schnell“, sagt Janina Improda. Sie hofft wie alle anderen Geschäftsleute, die ihre Läden in Neustadts City geöffnet haben, dass Kunden trotz Lockdown durch die Straßen bummeln und mit gebotener Vorsicht zu ihnen zum Einkauf kommen.

Von Beate Ney-Janßen