Neustadt

In diesem Jahr begehen die Neustädter Kirchengemeinden – evangelisch, katholisch und freikirchlich – ihre Weihnachtsandacht zum ersten Mal gemeinsam. Auf dem Marktplatz vor der Liebfrauenkirche werden die Pfarrer und Pastoren unter Einhaltung der geltenden Regelungen insgesamt sechs Gottesdienste abhalten. Jeder dauert 30 Minuten. Darauf folgen 30 Minuten Pause zum Platzwechsel. Los geht es um 15 Uhr. Maximal 250 Personen können pro Gottesdienst teilnehmen, sie müssen sich zuvor unter www.gottesdienst-besuchen.de anmelden.

Eine Vielzahl von weiteren Gottesdiensten findet im Neustädter Land über die Weihnachtstage verteilt statt. Der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf hat eine Übersicht auf seiner Website unter www.kirche-neustadt-wunstorf.de zusammengestellt. Interessierte sollten sich vorab über die jeweils geltenden Regelungen informieren.

Keine Gottesdienste in Helstorf und Abbensen

Die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen hat sich dazu entschlossen, alle Gottesdienste bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, abzusagen. „Es hat keinen Sinn, immer herumzulavieren, da muss man sich entscheiden“, sagt Kirchenvorsteher Werner Rump. Die Helstorfer Kirche ist aber am Heiligabend von 16.30 bis 19 Uhr trotzdem geöffnet, wie Katja Wolkenhauer von der Gemeinde mitteilt. Besucher könnten dort der Orgelmusik lauschen und Andachtsblätter mitnehmen. Die Kapelle in Abbensen steht Besuchern zur Christnacht von 22 Uhr bis 0 Uhr offen. Aktuelle Informationen teilt die Gemeinde unter www.helstorf.wir-e.de mit.

Vielerorts Online-Angebote

Viele Gemeinden bieten zudem digitale Alternativen an: An Heiligabend und den Weihnachtstagen wird es Onlinegottesdienste geben. „Das ist eine gute Alternative für Menschen, die lieber zu Hause bleiben möchten“, sagt Superintendent Michael Hagen. So überträgt Meer Radio – empfangbar auf UKW 88.0 – an Heiligabend um 18 Uhr einen aufgezeichneten Gottesdienst aus der Liebfrauenkirche. Über weitere Onlineangebote informieren die Gemeindemitglieder unter www.region-mitte-neustadt.de. In Basse und Eilvese finden unter www.kirchspiel-basse.de und www.kirche-eilvese.de ebenfalls Onlinegottesdienste statt.

Von Alexander Plöger