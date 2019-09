Wegen Computervirus: Nun muss auch die Stadtbibliothek schließen

Neustadt

Die Stadtverwaltung kämpft gemeinsam mit IT-Experten weiter gegen die Schäden an, die ein Virus in ihrem System hinterlassen hat. Inzwischen hat auch die Stadtbibliothek ihre Segel gestrichen. Am Dienstag teilte die kommissarische Leiterin Julie Beutel mit, dass die Bücherei voraussichtlich bis Freitag geschlossen bleibt. Auch aus den Stadtteilbüchereien kann bis dahin nichts ausgeliehen werden, Rückgaben werden ebenfalls nicht verbucht. Säumnisgebühren würden selbstverständlich nicht erhoben, versichert Beutel.

Systeme sollen Montag wieder laufen

Bis Montag hoffen die Experten, die Systeme wieder startklar zu haben, wie Stadtsprecherin Nadine Schley berichtet. So lange behelfen sich die Mitarbeiter, stellen etwa unaufschiebbare Dokumente auf alten Formularen aus, die noch übrig sind. Oder sie schicken Bürger mit dringenden Anliegen zur Stadtverwaltung Wunstorf, die Amtshilfe leistet. Die Zulassungsstellen arbeiten ohnehin regionsweit, die Bürger können wählen, wo sie ihr Auto anmelden.

Kommunikation ist stark eingeschränkt

Wer die Neustädter Stellen aufsucht, bekommt dort immerhin Beratung, ob für eine Fahrt in die Nachbarstadt alle notwendigen Unterlagen vorliegen. Verwaltungsmitarbeiter, die kommunizieren müssen, nutzen das eigene Mobiltelefon oder private Mailprogramme – aber auch das geht nur im eingeschränkten Maße, und sensible Daten können so nicht weitergeleitet werden.

Warnung: Stadt verschickt jetzt keine E-Mails

Die Bürgerservice-Systeme sollen als erste wieder ans Netz gehen, sagt Schley, dann folgen die weiteren Abteilungen. Sie weist die Bürger eindringlich darauf hin, E-Mails, die seit Freitag vorgeblich von Konten der Stadt verschickt worden sind, ungeöffnet zu löschen. „Von uns können sie nicht kommen, hier ist seit Freitag alles abgeschaltet“, versichert sie.

Von Kathrin Götze