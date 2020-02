Dorfgemeinschaft soll Wassermühle übernehmen

Vesbeck

Wie kann es mit der örtlichen Wassermühle weitergehen? In Vesbeck soll der Dorfgemeinschaftsverein die Verantwortung für die restaurierte Mühle übernehmen. Denn der Ortsgruppe des Heimatbundes geht nach fast 30 Jahren die Luft aus – es fehlt an Nachwuchs für den Vorstand. Kann die Idee realisiert werden? Die Zeichen stehen gut, denn beide Seiten sind sich grundsätzlich einig, auch die Mitglieder haben bei der jüngsten Versammlung zugestimmt. Ein Verfahren zur Regelung der Übernahme sei auf den Weg gebracht, heißt es

Wo man keine Berge, aber Mühlen versetzt

Bisher hat so gut wie alles geklappt, was sich die Freunde der Vesbecker Wassermühle vorgenommen haben. Das fing vor fast 30 Jahren mit mutigen Plänen an, das verfallende Mühlengebäude zwecks Rettung einfach innerhalb des Dorfes zu versetzen. Das ging weiter mit dem mehrjährigen Ab- und Wiederaufbau und endete mit der viel bestaunten, detailgetreuen Wiederherstellung alter Mühlentechnik am neuen Standort.

In Verantwortung in all dieser Zeit: ein kleiner Kreis von Entscheidungsträgern rund um Norbert Gieslerk, den Vorsitzenden der Ortsgruppe des Niedersächsischen Heimatbundes. Und jetzt bereitet dieser Kreis seinen eigenen Ausstieg vor – der Not gehorchend. „Wir haben niemanden, der übernehmen will, und sind selbst alle schon um die 70 Jahre alt“, sagt Gieslerk.

Die Wassermühle in Vesbeck: Wer übernimmt die Verantwortung für das alte Gebäude? Quelle: Patricia Chadde

Übernehmen soll und will der jüngste aller Vesbecker Vereine, der Dorfgemeinschaftsverein unter Führung von Jens Lüers. Erst vor wenigen Jahren gegründet, hat der Verein vor allem mit der Gestaltung öffentlicher Räume und der Organisation kleiner, feiner Feste Gutes für das Dorf getan. Nun stehen Lüers und seine Mitstreiter vor einer Aufgabe von neuer Qualität: Die Wassermühle muss unterhalten und mit Leben gefüllt werden.

Gieslerk und seine Vorstandskollegen vom Mühlenverein wollen sich allerdings auch in den nächsten Jahren noch in die Arbeit einbringen. So soll die Mühle im Bestzustand übergeben werden – einschließlich der Räume, in denen dereinst Vesbecker Müller mit ihren Familien einen Großteil ihres Lebens verbracht haben. „Die gute Stube wird als solche ausgestattet“, kündigte Gieslerk bei der jüngsten Versammlung seiner Ortsgruppe an. Passendes Mobiliar aus vergangenen Jahrhunderten für die Räume habe er bereits gesammelt.

Wem gehören Grundstück und Gebäude?

Die Übergabe muss noch im Detail geklärt werden. Wichtigster Punkt sind die Eigentumsverhältnisse. Das Grundstück gehört dem Heimatbund. Nach bisheriger Planung soll das auch so bleiben. Der Dorfgemeinschaftsverein übernehme demnach quasi Rechte und Pflichten der bisherigen Ortsgruppe. Aus den Reihen der Mitglieder beider Gruppen wurden während einer gemeinsamen Versammlung auch kritische Anmerkungen zu diesem Vorhaben laut.

Herbert Mahler, Mitglied in beiden Gruppen, hinterfragte die Rolle des Heimatbundes als Eigentümer. Es solle geprüft werden, ob das dauerhaft sinnvoll sei. Gieslerk konterte: „Die Zusammenarbeit mit dem Heimatbund hat in all den Jahren bestens funktioniert“. Die Übernahme soll, so lautete schließlich das fast einstimmige Votum beider Versammlungen, weiter vorbereitet werden. Der Dorfgemeinschaftsverein will sich aber im Verfahren noch rechtlich beraten lassen.

