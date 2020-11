Versuchte Tötung in Neustadt: 22-Jähriger sticht in Schneeren einen 24-Jährigen mit Machete nieder

Neustadt

Blutiger Streit in dem kleinen Dorf Schneeren bei Neustadt: Am frühen Sonnabendmorgen hat dort ein 22-jähriger Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung einen 24-jährigen Kontrahenten mit einer Machete niedergestochen. Wie Polizeisprecher Martin Richter mitteilt, erlitt das Opfer bei dem Angriff lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kennen sich der Täter und das Opfer. Laut Polizei waren die beiden jungen Männer gegen 1.30 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Waldstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten. Dann kam es zu dem blutigen Messerangriff. Nach der Bluttat soll nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei vermutlich der 22-jährige Täter selbst die Polizei alarmiert haben. Über die Hintergründe des Streits können die Ermittler derzeit noch keine Angaben machen. Ob zum Zeitpunkt der Tat mögliche Zeugen in der Wohnung waren, ist der Polizei laut Pressesprecher ebenfalls noch nicht bekannt.

Einsatzkräfte haben am Tatort inzwischen die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Derzeit sind Experten der Spurensicherung in der Wohnung in Schneeren im Einsatz und untersuchen den Tatort. Laut Polizei ist der Zustand des Opfers nach Einschätzung eines Notarztes sehr kritisch.

Von Ingo Rodriguez