Rehburg

Milch ist seit 120 Jahren das Geschäft der Frischli-Milchwerke. Nun will das Unternehmen sein Sortiment um eine vegane Produktlinie erweitern. Kakao, Getränke, Sahne und Desserts aus Hafer wollen die Milch-Experten bereits im September in dem Rehburger Werk produzieren. Wir haben mit Geschäftsführer Timo Winkelmann über die Bedeutung der Milch, sich wandelnde Märkte und die Zukunft der regionalen Milchbauern gesprochen. Letzere betrachten das Ansinnen der Rehburger durchaus skeptisch.

„Der Marktanteil veganer Milchersatzprodukte auf Haferbasis liegt momentan bei rund 10 Prozent und geht rasant nach oben“, sagt Winkelmann. Besonders Haferdrinks kämen bei den Verbrauchern gut an. Bei Veganern, bei Laktose-Intoleranten und auch bei denjenigen, die die Umwelt schonen wollen. „Die Frischli-Milchwerke verfügen über das Know-how und die Technologie, um in das vegane Geschäft einzusteigen“, so Winkelmann.

Prognosen zur Gewinnerwartung sind schwierig

Die Gewinnspannen im veganen Geschäft sind deutlich höher als im harten Milchgeschäft. Ein Blick in die gut gefüllten Regale eines beliebigen Supermarktes offenbart Preise von 1,49 bis 2,79 Euro je Liter der Milchersatzgetränke. Selbst Frischmilch in Bio-Qualität kann dabei nicht mithalten. Lockt die Rehburger also das große Geschäft? „Nein, die Preise von Milch und Haferdrinks werden sich einander angleichen. Das ist nur eine Frage der Zeit“, sagt Winkelmann. Zudem seien während der Produkteinführung ohnehin erstmal keine Gewinne zu machen. Mit tatsächlichen Gewinnerwartungen hält er sich bedeckt. Prognosen in dem relativ jungen Markt seien schwer abzugeben.

120 Jahre Molkereiwirtschaft in Familienhand Die Frischli-Milchwerke mit ihrem Hauptsitz in Rehburg-Loccum rangieren auf Platz 17 der größten Unternehmen der Milchwirtschaft in Deutschland. Von rund 1000 Mitarbeitern im Unternehmen arbeiten 600 in Rehburg, weitere in Werken in Bayern und Sachsen-Anhalt. Der Jahresumsatz beläuft sich auf rund 600 Millionen Euro. 470 Milcherzeuger aus einem Umkreis von 100 Kilometern sorgen dafür, dass im Rehburger Werk die Zentrifugen nicht stillstehen. Zirka 100 dieser Landwirte haben ihren Sitz im Landkreis Nienburg, rund 70 in der Region Hannover. Deren landwirtschaftlicher Schwerpunkt in puncto Milchviehhaltung liegt im Neustädter Land, das mit 35 Zulieferern vertreten ist. Das Molkereiunternehmen hat eine Tradition, die in diesem Jahr 120 Jahre zurückreicht. 1901 gründete Familie Schäkel im schaumburgischen Frille eine Molkerei. Durch Hochzeiten und Freundschaften mit den Molkerei-Familien Holtorf und Winkelmann kam es 1933 zu einer Fusion mehrerer kleiner Betriebe, die Rehburg als Stammsitz wählten. Diese drei Familien – Schäkel, Holtorf und Winkelmann – leiten seitdem die Milchwerke. An der ausschließlichen Familienführung wird sich in diesem Jahr erstmals etwas ändern. Hans Holtorf und Lars Schäkel ziehen sich aus der Geschäftsführung zurück und wechseln in den Aufsichtsrat. Geschäftsführer Timo Winkelmann bleibt an der Spitze und bekommt ab dem 1. August Unterstützung von Markus Kraus, der damit der erste Externe in der Leitung des Unternehmens sein wird.

Noch stehen von Frischli ausschließlich Milchprodukte im Supermarktregal. Das soll sich bald ändern. Quelle: Beate Ney-Janßen

Für die Einführung der veganen Linie umreißt Winkelmann einen Drei-Stufen-Plan. Haferdrinks sollen bereits im Herbst vom Band laufen. Im Frühjahr 2022 werden ihnen Joghurt-Alternativen und eine Dessertsoße folgen. Die dritte Stufe wolle das Unternehmen innerhalb der nächsten fünf Jahre verwirklichen. Eine größere Produktpalette und mehr Eigenständigkeit beim Anmischen der Zusätze hat Winkelmann für diesen Schritt auf dem Plan. Zunächst kaufe Frischli noch komplette Mischungen, denen beispielsweise bei den Drinks nur noch Wasser zugegeben werden müsse. Später sollen die Zutaten in Rehburg gemischt werden. Hafer werde die Werkseinfahrt aber auch dann in gemahlener Form passieren. Landwirte können also nicht davon ausgehen, das Werk direkt vom Feld mit Haferkörnern zu beliefern. Die Rehburger Abfüller wollen aber darauf hinarbeiten, den Hafer möglichst regional einzukaufen.

Milcherzeuger sind in Sorge

Dem boomenden veganen Markt und den Frischli-Plänen stehen lokale Lieferanten unterdessen durchaus kritisch gegenüber. Landwirte würden befürchten, dass ihre Milch in Rehburg nicht mehr in gleichbleibender Menge benötigt wird, sagt Winkelmann.

Diese Sorge könne er nachvollziehen, hält dem aber Expansionspläne entgegen. Frankreich und Skandinavien seien Gebiete, die das Unternehmen sich vermehrt erschließe. Selbst wenn Frischli weniger Milch in Deutschland absetzen sollte, erwartet er, dass die Mengen dort aufgefangen werden. „Milch wird sich halten“, ist seine feste Überzeugung. Winkelmann spricht über wertvolle Inhaltsstoffe, über Vitamine und Mineralstoffe der Milch, die kein Haferdrink ersetzen könne.

Die ersten Fotos für die vegane Produktlinie der Frischli-Milchwerke sind im Kasten. Quelle: frischli-Milchwerke

Winkelmann selbst ist hin- und hergerissen zwischen seiner Euphorie für die vegane Linie und seiner eigenen Leidenschaft für Milch. Ein Spagat. Er entscheidet sich zum Ende des Gesprächs für einen Kompromiss mit Tendenz zu seinen Wurzeln: Auch wenn ihn der Haferdrink geschmacklich überzeuge, werde er bei Milch bleiben. So viel Milchmann sei er dann doch.

Von Beate Ney-Janßen