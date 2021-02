Neustadt

Wer dieses Jahr zum Valentinstag Blumen verschenkt, dem danken nicht nur seine Liebsten. Auch Neustadts Floristinnen freuen sich riesig, ihre Läden am Sonnabend wieder für die Kundschaft öffnen zu können – rechtzeitig einen Tag vor dem umsatzstarken Valentinstag.

Im Blumenladen von Ute Butterbrodt in Mariensee steht das Telefon schon seit Tagen nicht still. Am Apparat: viele Männer, die sich rechtzeitig einen schönen Strauß für den Sonntag sichern wollen. „Die meisten überlassen uns die Auswahl, Hauptsache es sind Rosen dabei“, sagt die Floristin lächelnd. Nur bei den Kosten haben die Herren der Schöpfung oft konkretere Vorstellungen. „Der 10-Euro-Strauß ist am begehrtesten“, berichtet Butterbrodt. Ausreichend frische Schnittblumen hat sie bereits bestellt. Neben Muttertag und Ostern zählt der Valentinstag für sie zu den umsatzstärksten Tagen.

Zur Galerie Am Sonntag ist Valentinstag – für viele Menschen ein Anlass, ihren Liebsten ganz besonders herzlich zu danken. Gerne mit einer roten Rose oder mit einem frischen Strauß.

Für die Inhaber der Neustädter Blumengeschäften ist die aktuelle Entscheidung der Landesregierung, den Betrieb von Blumenläden und Gartencentern wieder zu ermöglichen, eine große Erleichterung. „Wir sind alle sehr froh“, sagt Sabine von Ohlen vom Blumenhaus Schaper am Rundeel. Die Floristinnen und Floristen müssen ihre Bestände nicht erst wieder auffüllen. Denn die Neustädter Blumenfachgeschäfte haben alle auch während des Lockdowns weiter verkauft – auf Bestellung und zur Abholung.

„Wir rudern alle“

„Trotzdem rudern wir natürlich alle, die Einbußen waren groß“, sagt Tanja Völckner, Inhaberin von Blumiges mit Pfiff in der Kornstraße. Völckner arbeitete bereits vor Corona ausschließlich auf Bestellung, Feierlichkeiten oder Beerdigungen sind ihr Geschäft. Der wirtschaftliche Einbruch traf sie trotzdem hart. „Für die Blumendekoration bei Beerdigungen wurde deutlich weniger ausgegeben. Weil keine Gäste zur Beerdigung zugelassen sind, hielt man das wohl für weniger wichtig.“ Über das Geschäft mit der floralen Friedhofsdekoration sagt Blumenhändlerin Butterbrodt: „Zum Glück gibt es die Leute, die gerade bei Beerdigungen, wo wenig los ist, ganz besonders schöne Blumen bestellen.“

Öffnungszeiten der Blumenläden zum Valentinstag:

Blumenbinder, Höltystraße 45 (Mariensee), Sa. 8.30–13 Uhr, So. 9–12 Uhr; Blumenhaus Schaper, Rundeel 2, Sa. 8.30–15 Uhr, So. 9–12 Uhr; Blumenhaus Kaspar, Landwehr 10, Sa. 8.30–15 Uhr, So. 9–12 Uhr; Blumenhaus Janssen, Amedorfer Straße 20 (Mandelsloh), Sa. 8–14 Uhr, So. ab 9 Uhr.

Von Mario Moers