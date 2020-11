Neustadt

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Bei dem Unfall war am Sonnabendmorgen am Allensteiner Weg in der Kernstadt ein Sportcoupe beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierte ein Auto bei einem Wende- oder Parkmanöver mit einem am Ende der Sackgasse in einem Wendehammer geparkten Chrysler Crossfire. Beim Zusammenstoß soll ein beträchtlicher Schaden entstanden sein.

Der Unfallverursacher flüchtete, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu verständigen. Den Zeitraum der Kollision gibt die Polizei mit 8.30 bis 9.30 Uhr an. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich laut Polizei vermutlich um einen roten Pkw. Der Wagen müsste ebenfalls beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon (05032) 95590 zu melden.

Von Mirko Bartels