Suttorf

Die Polizei Neustadt sucht Zeugen für einen Unfall mit Fahrerflucht. Die Tat liegt schon ein paar Tage zurück, aber vielleicht erinnert sich jemand an diesen Vorgang in Suttorf.

Am Sonnabend, 25. April, zwischen 11 und 14.30 Uhr hat ein Unbekannter im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines roten VW Golf beschädigt. Der Wagen war an der Straße In Suttorf geparkt. Daneben wurde ein silberfarbenes, rechtes Außenspiegelgehäuse gefunden. Die Polizei konnte es einem Opel Astra der Baujahre 2004 bis 2010 zuordnen. Wem seit dem 25. April ein Astra mit defektem Außenspiegel aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei Neustadt unter (05032) 9559115 zu melden.

Von Markus Holz