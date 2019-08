Neustadt am Rübenberge

Nächtliche Kollision in Neustadt am Rübenberge: In der Nacht zu Sonnabend ist am Bahnübergang Empede-Himmelreich ein Motorrad mit einem Zug zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr mitteilte, fehlt von dem Fahrer bislang jede Spur.

Die Einsatzkräfte suchten die Umgebung ab, dabei wurde auch eine Wärmekamera verwendet. Neben dem Motorrad wurde auch der Motorradhelm und die Handschuhe am Unfallort gefunden. Unklar ist bisher, ob der Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt wurde und ob er von dem Unfallort geflüchtet ist. Auch ob es sich um den Halter des Motorrads handelt, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen, bestätigt ein Sprecher der Polizei.

Lokführer von Seelsorger betreut

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Lokführer wurde durch einen Notfallseelsorger betreut. Neben der Polizei und einem Notfallmanager der Bahn waren 50 Kräfte der Ortsfeuerwehren Empede, Eilvese und Neustadt waren im Einsatz.

Es war eine unruhige Nacht für die Feuerwehr Neustadt: Erst kurz vor dem Unfall am Bahnübergang brannten in Neustadt zwei Lkw.

