Zerspanungsbetrieb MWG plant Erweiterung

„Das ist wirklich eine versteckte Perle im Reigen der Neustädter Wirtschaftsbetriebe“. UWG-Politiker Willi Ostermann ist begeistert. In Blickweite zur Kooperativen Gesamtschule ( KGS) liegt die Firma MWG CNC Zerspanungs GmbH. Die Mitglieder der Orts- und Stadtratsfraktion der Unabhängigen Wähler Neustadts warfen dort am Mittwoch einen Blick in die Werkshallen. Der Betrieb am Ortsrand ist ein Unternehmen für extrem genaue Dreh- und Frästeile.

„Deutschlandweit gibt es noch etwa 500 Firmen ähnlicher Größenordnung“, erklärt Firmengründer Michael Goede den Besuchern. Im ganzen Bundesgebiet seien es zusätzlich etwa 40.000 weitere kleine Dienstleister. „Die arbeiten zumeist den großen Unternehmen zu.“ Auch MWG beschäftige Unternehmer im Stadtgebiet und vergibt bestimmte Aufträge weiter.

„Erstaunlich, wie es hier aussieht“ – sagen mehrere Besucher. Der Maschinenpark sei schick, das Design der Geräte fast für das Wohnzimmer geeignet, heißt es von den Gästen. Tatsächlich hat die Anmutung nichts mehr mit den Werkstätten früherer Tage gemein. Alles präsentiert sich sauber, aufgeräumt und hochtechnisiert. Die Geschäftsführer Michael Goede und Olaf Helmert-Lauff verstecken nichts vor den interessierten Besuchern. Sie zeigen gemeinsam mit ihren Mitarbeitern die Betriebsräume und Sozialräume. „Im Moment haben wir 2500 Quadratmeter zur Verfügung“, sagt Goede. Den jüngsten Anbau habe es zwischen 2016 und 2018 gegeben: eine Vergrößerung der sogenannten Großbearbeitung.

Stillstand gäbe es seitdem nicht. „Wir haben bereits eine Erweiterung um zusätzliche 1800 Quadratmeter geplant“, sagt der Firmengründer. Nach Norden wolle man die Firma im nächsten Schritt vergrößern. In der sogenannten Kleinteilefertigung habe man die Maschinen bereits erneuert und auf den technisch neuesten Stand gebracht. „Seit der Firmengründung 1994 hat sich für mich einiges getan“, sagt Göde während des Gesprächs und schmunzelt. Der gelernte Maschinenschlosser habe in Hagen den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Begonnen hat er damals in einer Kartoffelhalle in Hagen – heute beschäftigt MWG 50 Mitarbeiter. Nach Wünschen für die Zukunft gefragt, kommt Goedes Antwort schnell: „Eine bessere und vor allem schnellere Anbindung an die Telekommunikation ist für uns wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Das Geschäft mit Dreh- und Frästeilen werde zunehmend datenintensiver. Da müsse eine Lösung her. „Mit den Bimmeldrähten, die wir hier haben, ist das nicht zu leisten“, sagt Goede.

