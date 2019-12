Tierschützer: Mehr als 1000 tote Schweine in Mardorf „kein Einzelfall“

Neustadt

Nach dem Tod von 1260 Ferkeln in einem Stall in Mardorf diskutieren Bauern und Verbraucher, wie man so etwas verhindern kann. Die HAZ hat mit Jan Peifer, Vorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros, gesprochen. Sein Verein sorgt sich nach eigener Darstellung um die Schaffung und Erhaltung artgerechter Lebensbedingungen für Tiere.

Herr Peifer, sind zu wenige Kontrollen und fehlende Alarmsysteme schuld an dem Schweinesterben?

Was in Mardorf passiert ist, wiegt schwer. Aber solange es Mastställe in dieser Menge und Größenordnung gibt, können wir solche Tragödien nicht ausschließen. Mardorf ist kein Einzelfall. So etwas kommt regelmäßig vor, bundesweit. Im Oktober sind 360 Schweine in Cloppenburg bei einem Stallbrand gestorben, im Juli 2000 Tiere in Brandenburg.

Rund 1500 Ferkel wurden in Mardorf gemästet, ist das eigentlich viel?

In Deutschland gibt es Ferkelställe, die für weit über 10.000 Tiere ausgelegt sind. Der Stall ist also noch verhältnismäßig klein. Bundesweit gibt es einen Trend zu immer größeren Mastanlagen. Das oberste Ziel ist dabei stets, in der gesamten Produktion maximal kosteneffizient zu wirtschaften.

Die Tiere starben, weil ein Landwirt ausgefallen ist. Kann ein Mensch allein so einen Stall am Laufen halten?

Das ist durchaus möglich. Durch den hohen Automatisierungsgrad braucht es in der Mast sehr wenig Personal, auch bei noch mehr Tieren. Gesetzlich ist mindestens eine Begehung am Tag vorgeschrieben.

Ein Schweineleben in drei Phasen In Deutschland werden jährlich mehr als 27 Millionen Schweine gehalten und verkauft, überwiegend in konventionellen Betrieben. Das Leben eines Mastschweines lässt sich in drei Phasen gliedern. Während der Ferkelerzeugung werden die Muttertiere in extra Bereichen gehalten. Die Ferkel bleiben zunächst circa vier Wochen bei der Mutter. Mit einem Gewicht von etwa acht Kilogramm kommen sie dann in den Ferkelaufzuchtstall. Dort bleiben sie etwa sieben Wochen, bis sie mit rund 30 Kilogramm in den Maststall kommen. Hier verbringen die Schweine dann noch einmal vier Monate. Dann werden sie geschlachtet. Die drei Phasen können sowohl in einem einzigen Betrieb als auch in verschiedenen Betrieben stattfinden. Hauptgrund für die verschiedenen Phasen sind die unterschiedlichen Ansprüche der Schweine in verschiedenen Altersabschnitten an Futter, Platz und Wärme. Einem 50 bis 110 Kilogramm schweren Mastschwein steht eine vorgeschriebene Stallfläche von mindestens 0,75 Quadratmetern zu.

Möglicherweise ist in Mardorf die Futteranlage ausgefallen.

Vielleicht braucht es einen Handgriff am Tag, um das Futter aus den Silos zu verteilen. Aber auch das geht vollautomatisch. Zugang zum Wasser muss rund um die Uhr möglich sein, das ist per Gesetz geregelt. Üblicherweise sind die Futterautomaten aber auch mit einem Alarm ausgestattet, auch wenn das nicht verpflichtend ist. Der Landwirt hat ja kein Interesse, dass seine Tiere sterben. Ich gehe also davon aus, dass jemand es mitbekommen hat, dass etwas nicht stimmt.

Wie lange kann so ein Stall autark laufen? Was passiert dann?

Wir sprechen da sicher von mehreren Tagen, möglicherweise Wochen. Irgendwann werden die Tiere sich gegenseitig angefressen haben.

Was fordert das Tierschutzbüro?

In Niedersachsen gibt es rund 95.000 Nutztierbetriebe. Kontrollen finden dort nach Auskunft der Bundesregierung im Durchschnitt nur alle 21 Jahre statt. Das muss sich radikal ändern. Grundsätzlich brauchen wir aber kein weiteres Herumdoktern an den Symptomen. Die Ursache ist die Massentierhaltung als solche. Um die zu verändern oder abzuschaffen, müssen wir aufhören, Tiere zu essen, und uns vegan ernähren.

Verband der Schweinehalter: Hohe Kontrolldichte Der Interessenverband der Schweinehalter Deutschlands (ISN) vertritt 11.000 Mitglieder. Die Dichte der behördlichen Kontrollen in der Schweinemast hält der ISN für ausreichend hoch. Nach dem Schweinesterben in Mardorf hatten vor allem die Grünen in Region und Landtag zu wenige Besuche der Veterinäre beklagt. Der betroffene Stall war seit der Inbetriebnahme im Sommer nicht kontrolliert worden. „Im Normalfall hat ein Betrieb mehrfach Kontrollen im Jahr, vom Veterinär oder anderen Instanzen“, so ein Sprecher. Über 95 Prozent der Betriebe in Deutschland nehmen laut ISN an dem sogenannten QS-System teil. Das blaue Qualitätssiegel signalisiert dem Verbraucher seit 2001 zusätzliche Kontrollen in Produktion und Vermarktung. „Neben den Veterinären kommen noch Berater, Hoftierärzte und andere Spezialisten in den Stall, die eine Verantwortung haben, bei Missständen zu reagieren“, so der ISN-Sprecher. Ein Stall mit 1500 Tieren wie in Mardorf kann nach Ansicht des ISN „problemlos durch eine Person betreut werden“. Es müsse allerdings klar geregelt sein, wer den Landwirt vertritt, wenn er ausfällt. Eine entsprechende Regelung hatte die agrarpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Miriam Staudte, am Mittwoch verbindlich gefordert. Das QS-System sieht laut ISN eine entsprechende Vertretungsregelung vor.

Von Mario Moers