Neustadt

Auch in der 73. Spielzeit des Theater- und Konzertkreises gibt es für das Publikum wieder viel zu lachen. Die Eintrittskarten für Theatervorstellungen und Konzerte von September bis Mai sind in der Vorverkaufsstelle und im Online-Shop erhältlich.

Ethan Freemann singt Musical-Evergreens. Quelle: privat

Zum Programm gehören Komödien von renommierten Tourneetheatern, Konzerte und Kleinkunst in der Schlosskonzert-Reihe, Sonderveranstaltungen und die traditionellen Kindertheaterstücke. Besonders stolz sind die Vorstandsmitglieder um den Vorsitzenden Magnus Ronge auf die Sonderveranstaltung „Musical-Evergreens“ im Januar 2020. Bei dem Konzertabend stehen erfolgreiche Musicaldarsteller wie Ethan Freeman, Lutz Standop und David E. Moore mit Nachwuchskünstlern auf der Bühne. Mit dabei sind dann auch die beiden in Neustadt aufgewachsenen Sängerinnen Sophia Revilla (geborene Hüls) und Lena Hespe.

Alle Termine im TKK-Programm auf einen Blick Ein pralles Paket: 14 Veranstaltungen stehen auf dem neuen Programm des TKK, die Termine reichen von September bis Mai. Ein Käfig voller Narren, Komödie mit Lilo Wanders, Aula Gymnasium, 28. September, 20 Uhr; Anne Folger: Selbstläufer, Kleinkunstsolo für E-Musik mit Hang zu Albernheiten, Schloss Landestrost, 27. Oktober, 17 Uhr; Mirja Boes: Auf Wiedersehen! HALLO!, mit den Honkey Donkeys, Aula Gymnasium, 2. November, 20 Uhr; Die Juhnke-Story, Hommage an den „Entertainer der Nation“, mit Jörg Hinz, Schloss Landestrost, 3. November, 17 Uhr; Michel aus Lönneberga, Kindertheater ab 4 Jahren, Aula Gymnasium, 12. November, 9 Uhr; Wir sind die Neuen, Komödie nach dem gleichnamigen Film, Aula Gymnasium, 16. November, 20 Uhr; Die Schöne und das Biest, Kindertheater ab 5 Jahren, Aula Gymnasium, 10. Dezember, 9 Uhr; Musical-Evergreens, mit Ethan Freeman, Lutz Standop und anderen, Aula Gymnasium, 18. Januar, 20 Uhr; TfN-Comedian Harmonists singen Schlager des berühmten Vokalensembles, Schloss Landestrost, 26. Januar, 17 Uhr; Knut Richter Swingtett, Swing mit Allstar-Besetzung, Schloss Landestrost, 9. Februar, 17 Uhr; My fair Lady, Musical von Loewe/Lerner, Aula Gymnasium, 15. Februar, 20 Uhr; die feisten – Nussschüsselblues, 2MannSongComedy, Aula Gymnasium, 21. März, 20 Uhr; Ich habe Bryan Adams geschreddert, Komödie von Oliver Bukowski, Aula Gymnasium, 18. April, 20 Uhr; Landeier –Bauern suchen Frauen, Komödie mit dem Ensemble des Ohnsorg-Theaters, Aula Gymnasium, 9. Mai, 20 Uhr.

Lilo Wanders spielt in "Ein Käfig voller Narren". Quelle: Manfred Esser

Humorvoll geht es zu in den Komödien „Ein Käfig voller Narren“ (mit Lilo Wanders), „Landeier – Bauern suchen Frauen“ (mit dem Ohnsorg-Ensemble), „Wir sind die Neuen“ (mit Claudia Rieschel und Winfried Glatzeder) sowie den Shows von Mirja Boes und der 2-Mann-Song-Comedy des Duos die Feisten. Musikalisch bietet das Programm des TKK Abwechslung, vom Musical „My Fair Lady“ über das Musikkabarettprogramm „Selbstläufer“ der Pianistin und Sängerin Anne Folger bis zum Swing-Konzert des Barsinghausener Musikers Knut Richter. Mit „Michel aus Lönneberga“ und „Die Schöne und das Biest“ zeigen das Theater auf Tour und das TfN-Theater für Niedersachsen in der Vorweihnachtszeit erneut sehenswertes Kindertheater am Vormittag.

Michel aus Lönneberga setzt die Suppenschüssel auf. Quelle: Theater auf Tour

„Wir freuen uns, wieder ein abwechslungsreiches Programm mit einer großen Bandbreite auf die Beine gestellt zu haben“, sagt Ronge. Ab sofort können auch neue Abonnements für die fünf Theatervorstellungen in der Vorverkaufsstelle abgeschlossen werden. „Beim Abschluss eines Abos hat der Abonnent immer den selben Sitzplatz bei den Vorstellungen und spart zudem noch 20 Euro gegenüber dem Ticketpreis im freien Verkauf. Außerdem erhält er einen Rabatt bei zwei Veranstaltungen der Schlosskonzert-Reihe“, betont der Vorsitzende.

Tickets für alle Veranstaltungen sind in der Vorverkaufsstelle, Marktstraße 5 (Tourist-Info), und unter www.tkk-neustadt.de erhältlich. Für Nachfragen zum Abonnement steht die Mitarbeiterin in der Vorverkaufsstelle zur Verfügung.

Von Kathrin Götze