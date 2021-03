Neustadt

An acht verschiedenen Standorten führt die Stadt Neustadt in den nächsten Wochen Tempokontrollen mit der mobilen Blitz-Station durch. Erstmals wird auch in den Ortschaften Amedorf, Bevensen und Nöpke gemessen.

Ab Mittwoch, 1. April, steht der Anhänger an der Landwehr (K347). Ab Dienstag, 13. April, wird an der Amedorfer Straße (L191) geblitzt. Weiter geht es am Montag, 19. April, in Bevensen. Der Messpunkt dort ist an der Alpestraße (L192). In der Kernstadt, an der Königsberger Straße, wird die mobile Anlage ab Freitag, 23. April, eingesetzt, bevor sie ab Mittwoch, 28. April, Messungen in Schneeren, an der Schneerener Straße (L360), macht.

Weitere Messungen durch die Polizei möglich

Ab Montag, 3. Mai, wird erstmals in Nöpke, an der Nöpker Straße (K301), gemessen, bevor es Freitag, 7. Mai, an der Evenser Ortsdurchfahrt, Evenser Straße (L191), weitergeht. Am Mittwoch, 12. Mai, beginnen Messungen in Mardorf, an der Rehburger Straße (L360).

Der semistationäre Messanhänger soll an allen Kontrollpunkten jeweils mehrere Tage am Stück zum Einsatz kommen. Aus organisatorischen Gründen könne es aber zu Änderungen des Planes kommen, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Zusätzlich sind im gesamten Stadtgebiet jederzeit weitere Messungen durch die Polizei möglich.

Von Mirko Bartels