Neustadt

Der mobile Tempo-Blitzer der Stadt Neustadt wird ab Montag, 11. Mai, eine Woche lang an der Landwehr ( Kreisstraße 347) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwachen. Ab Montag, 18. Mai, steht der Blitzer-Anhänger in Evensen (Landesstraße 191). Kontrolliert wird an beiden Punkten mehrere Tage am Stück. Aus organisatorischen Gründen kann es zu Änderungen des Kontrollplanes kommen. Zudem seien jederzeit zusätzliche Messungen durch die Polizei im gesamten Stadtgebiet möglich, teilt die Verwaltung mit.

Anzeige

Von Mario Moers