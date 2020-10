Neustädter Land

Die Kultur in Neustadt muss im November wieder ruhen. Grund ist der Teil-Lockdown, den die Länderchefs gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossen haben. Ob Konzert, Ausstellung oder Lesung: Nichts geht mehr über die Bühne. Die Museen müssen allerdings nicht schließen. Wir geben eine Übersicht, welche Veranstaltungen coronabedingt ausfallen:

Die musikalische Weinprobe im Haasenhof, geplant für Freitag, 30. Oktober, hat der Winzer kurzfristig abgesagt.

Lichterfest im Bindergarten entfällt

Auch der Binderhaus Verein Rodewald muss das Lichterfest im Bindergarten am 31. Oktober absagen. Der Landkreis Nienburg/ Weser hat die Veranstaltung untersagt. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, der Verein wird nach einem neuen Termin im kommenden Jahr suchen. Alle Erwerber von Eintrittskarten werden persönlich angerufen und über die Absage informiert.

Der Theater- und Konzertkreis ( TKK) sagt seine Novemberveranstaltungen ab: Weder das Duo Mimikry tritt am 1. November auf, noch gehen die Theaterstücke „Zwei wie Bonny & Clyde“ (7. November) oder „Patrick 1,5“ über die Bühne.

ADFC sagt Gründkohltour ab

Der ADFC Neustadt sagt sowohl die Grünkohltour am Sonntag, 1. November, als auch den Radlertreff am Montag, 2. November, ab.

Der Museumsverein wollte am Montag, 2. November, zur Jahresversammlung zusammenkommen. Daraus wird nichts.

Auch der Sportring Neustadt sagt seine Versammlung ab, die für Montag, 2. November, geplant war. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben, sagt der Vorsitzende Manfred Oelkers.

Lesung in der Dorfwerkstatt fällt aus

In der Dorfwerkstatt Bordenau sollte Johanna Korte ebenfalls am Montag, 2. November, aus ihrem Buch „Fragmente der Erinnerung“ lesen. Diese Lesung kann nicht stattfinden – und der Betrieb in der Dorfwerkstatt ist bis auf Weiteres eingestellt.

Das Repair-Café in der KGS Neustadt kann am turnusgemäßen Termin am Dienstag, 3. November, ebenfalls nicht öffnen.

Auch das für Dienstag, 3. November, geplante Hospizfrühstück muss ausfallen. Das Thema wäre „Hoffnung“ gewesen, und so haben die Veranstalterinnen die Hoffnung, dass sich die offene Gruppe sich im Dezember wieder treffen kann. Nähere Informationen zu dem Dienst gibt das Hospizbüro Wunstorf, Telefon (0 50 31) 9 49 03 00

Auch das jährliche Treffen der ehemaligen Lehrkräfte des Gymnasiums, das eigentlich am Mittwoch, 4. November stattgefunden hätte, ist abgesagt.

Kundencenter der Stadtwerke und Schwimmbad schließen

Das Stadtwerke-Kundencenter schließt ab Montag wieder, ist aber weiterhin uneingeschränkt per E-Mail und Telefon für die Kunden erreichbar. Auch persönliche Termine sind nach Vereinbarung möglich.

Auch das Schwimmbad Balneon muss bei Bade- und Saunabetrieb erneut eine Pause einlegen. Im November ist kein Schwimmen und Saunieren möglich. Um Energie zu sparen, wird das Bad in eine Art Winterschlaf versetzt. Man prüfe auch, ob Wartungsarbeiten möglich sind, sagt Ideenstadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat.

Die Begegnungsstätte Silbernkamp und das Familiencafé Vielfalt müssen ebenfalls ihre Pforten wieder schließen. In der Begegnungsstätte sind die Koordinatorinnen Annette Holaschke und Janet Breier montags, 10 bis 12 Uhr, und mittwochs, 14.30 bis 16 Uhr weiterhin erreichbar, und zwar unter Telefon (0 50 32) 8 01 78 87. Zum Thema Flüchtlingsarbeit erreicht man Janet Breier unter Telefon (0 50 32) 9 66 99 58 oder janet.breier@evlka.de, ihren Kollegen Dieter Jaehnke unter (01 76) 55 98 46 20, beziehungsweise dieter.jaehnke@evlka.de.

