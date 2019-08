Neustadt

Tausche Vollkornbrot gegen Lackierarbeiten oder vegetarische Bratlinge gegen Fensterputzen: Beim Sommerfest des Tauschrings Neustadt-Wunstorf in der Begegnungsstätte Silbernkamp haben die Mitglieder nicht nur gefeiert, sondern sich auch über ihre Angebote ausgetauscht.

Der Tauschring besteht seit 19 Jahren. Ihm gehören inzwischen 60 Mitglieder an, die sich zweimal im Monat treffen. „Jeder besitzt Talente und Fähigkeiten, die im Tauschring sinnvoll in Form einer Nachbarschaftshilfe eingesetzt werden können“, sagt Andrea Brüggemann, die von Beginn an dabei ist und sich um die Organisation kümmert. „Die Idee fand ich gleich richtig klasse. Damals waren meine Kinder noch klein. Heute würde ich mir mehr junge Familien in unserem Kreis wünschen.“ Diese könnten zum Beispiel gegenseitig auf die Kinder aufpassen.

Mitgliedschaft kostet einen Euro pro Monat

Das Prinzip des Tauschrings Neustadt-Wunstorf basiert auf einer organisierten Nachbarschaftshilfe. Die Mitglieder tauschen kostenlos Dienstleistungen aus. Die Mitglieder erledigen Arbeiten füreinander, für die sie vielleicht keine Zeit oder kein Talent, andere aber große Freude haben: Blumen gießen, Rasen mähen, Tiere betreuen, etwas reparieren oder Senioren betreuen. Die Inanspruchnahme der Leistungen ist kostenlos. Es gilt ein fester Vergütungssatz von 20 Tauschpunkten pro Stunde. Punkte, die ein Mitglied erarbeitet hat, werden auf einem Konto gutgeschrieben. Zu einem späteren Zeitpunkt können diese für eine andere Leistung eingelöst werden. Wer dem Tauschring beitreten möchte, zahlt einen Jahresbeitrag von 12 Euro. Es gibt eine Liste, auf der die Angebote aufgeführt sind. Stets am dritten Sonnabend im Monat laden die Mitglieder zum Erfahrungsaustausch ins Tauschcafé ein.

„Das Angebot war schon lange bekannt, aber ich habe nie den richtigen Zeitpunkt gefunden. Jetzt bin ich endlich dabei und freue mich über diese Möglichkeit des besonderen Austausches und der Hilfe“, schwärmt Ulla Prinzler, die sich seit ein paar Monaten beim Tauschring engagiert. Sie bietet Brot aus selbst geschrotetem Korn und Quiche an. „Durch die Zeitung habe ich meinen Weg zum Tauschring gefunden“, erzählt Marlies Eichhorn. Von der ersten Überlegung bis zur aktiven Mitwirkung habe es allerdings zwei Jahre gedauert. „Ich biete unter anderem Handarbeiten und Fahrdienste an. Dafür habe ich als Gegenleistung Hilfe bei der Gartenarbeit erhalten.“ Klaus Winkelmann aus Wunstorf, der bereits seit 2003 bei der Tauschbörse mitwirkt, gehört zu den handwerklich begabten Mitgliedern. Gern wird seine Hilfe bei Lackierarbeiten oder Transporten im Auto angenommen.

Die Mitglieder treffen sich jeden ersten Sonnabend im Monat von 15 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte Silbernkamp, Eingang Albert-Schweitzer-Straße, in Neustadt sowie jeden dritten Sonnabend im Monat von 15 bis 17 Uhr im Haus der Vielfalt, Bäckerstraße 6, in Wunstorf.

Von Carola Faber