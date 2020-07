Helstorf

Gute Nachrichten für Radfahrer: Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr saniert gleich an zwei Stellen Radwege im Norden der Stadt. Den Anfang machen die Bauarbeiter entlang der Landesstraße 193 zwischen den Ortschaften Helstorf und Vesbeck, weiter geht es später zwischen Neustadt und Empede. Den Start für die nördlichere Baustelle plant die Behörde für Montag, 13. Juli. Sie will die Arbeiten dort voraussichtlich Mitte August abschließen. Während der Bauphase müssen Autofahrer zwischen den Ortschaften mit Behinderungen und Umwegen rechnen, weil die Landesstraße 193 zum Teil voll gesperrt wird.

„Während der Vorarbeiten wird eine Baustellenampel den Verkehr regeln“, sagt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Geplant sei, dass Radfahrer auf Höhe des Baufeldes auf die Fahrbahn ausweichen und sich die Straße mit dem motorisierten Verkehr teilen. Gegen Ende der Sanierung müssen die Nutzer der Straße mit noch größeren Einschränkungen rechnen: „Wenn der Asphaltfertiger zum Einsatz kommt, muss die Landesstraße für den Fahrzeugverkehr mehrere Tage lang voll gesperrt werden“, erklärt Gleue. Ein exakter Termin steht noch nicht fest. „Das hängt von der Witterung ab. Wir werden den genauen Zeitraum erst kurzfristig kennen“, sagt der Sprecher. Für die Zeit der Sperrung soll eine Umleitungsstrecke ausgeschildert werden.

Anzeige

Zweite Sanierung startet Mitte August

Auch den Radweg zwischen Empede und Neustadt an der Landesstraße 191 will die Landesbehörde erneuern lassen. Die Arbeiten dort sollen Mitte August beginnen. Auch an dieser Stelle müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen. Wegen der Bauarbeiten wird die Fahrbahn zunächst teilweise und später dann voll gesperrt sein wird. Details über dieses Projekt gibt die Stadt rechtzeitig bekannt.

Von Mirko Bartels