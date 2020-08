Neustadt

Eine brennende Matratze musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in einer Einrichtung für betreutes Wohnen an der Landwehr löschen. Der Bewohner des betroffenen Zimmers hatte es bereits verlassen und eine Mitbewohnerin zur Hilfe gerufen, um den Brand zu löschen. Beide hatten Rauch eingeatmet und wurden deshalb vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Feuerwehr überprüfte die Brandstelle und belüftete die Wohnung. Während des Einsatzes war die Landwehr zeitweise gesperrt.

Feuerwehr und Polizei sind vor der Einrichtung an der Landwehr vorgefahren. Quelle: Kathrin Götze

Von Kathrin Götze