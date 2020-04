Steinhuder Meer in Corona-Zeiten: Ausflügler halten Abstand – Polizei belässt es bei Aufklärung

Mardorf

Mit gemischten Gefühlen starte ich am Sonntagmittag zu meiner Radtour ans Nordufer des Steinhuder Meeres. Spaziergänge und Sport im Freien seien erlaubt, sollten aber nach Möglichkeit im Wohnumfeld stattfinden, so hat Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst am Donnerstag appelliert. Dennoch, ich will wissen, wie am Wochenende vor Ostern die Stimmung an Neustadts beliebtem Ausflugsziel ist. Mit dem E-Bike starte ich vom Ostufer aus – dort liegt nun mal mein Wohnumfeld.

Strände bleiben zugänglich

Auf dem Radweg durchs Moor trifft man vor allem Paare und Familien. Quelle: Kathrin Götze

Durchaus belebt, aber etwas verhalten, geht es auf dem Radweg durchs Moor zu. Die meisten Radfahrer sind allein oder zu zweit unterwegs, einzelne Familien sind schon die größten Gruppen, die ich antreffe. Wo zwei Bänke nebeneinander stehen, rücken die Nutzer jeweils ans entgegengesetzte Ende, nicken sich verstehend zu: „Danke, dass Sie Abstand halten“, sagt der Blick. Mehr Betrieb herrscht an den Stränden. Am Surfstrand sind bei Sonnenschein und frischer Brise eine Menge Kitesurfer auf dem Wasser. Die Sportler selbst brauchen ja ohnehin einiges an Raum, um nicht zusammenzustoßen. Auch ihre Zuschauer achten offenbar auf den Sicherheitsabstand. Nachdem zum Saisonstart vor zwei Wochen der Strand gesperrt worden war, bleibt er jetzt geöffnet.

DLRG-Station wird auch zu Ostern besetzt

Das gleiche gilt ein paar Hundert Meter weiter am Badestrand. Allein, höchstens zu zweit lagern die Besucher im Sand, der Kiosk hat geschlossen. An der DLRG-Station nebenan halten sich die Lebensretter bereit. Annika Braatz, Jasmin Koch und Dino Richter haben Dienst –auch an Ostern werde die Station besetzt sein, sagen sie. Einen Rettungseinsatz hatten sie noch nicht.

Die Retter sind im Einsatz (von links): Dino Richter, Annika Braatz und Jasmin Koch sind an der DLRG-Station ehrenamtlich im Dienst. Quelle: Kathrin Götze

Während wir uns mit dem gebührenden Abstand unterhalten, nähert sich ein junger Mann im Neoprenanzug zu Fuß. „Ich wollte mich noch bedanken, dass Sie auf mich geachtet haben“, ruft er dem Trio zu. Als sich die Leinen seines Surfdrachen verhedderten, sei er im Wasser getrieben und habe vor sich her geflucht, berichtet er. Dass die Retter vom Boot aus fragten, ob er Hilfe brauche, habe ihn gefreut. Das beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. „Das war ja nett“, sagt Richter lächelnd, als sich der Kitesurfer wieder entfernt – alltäglich seien solche Szenen nicht. Das muss wohl die neue Freundlichkeit sein, von der immer die Rede ist.

„Ein Jammer für die Gastronomen“

Ein wenig Melancholie liegt aber auch über der Szenerie. Ein Jammer sei das Ganze, vor allem für die Gastronomen, die jetzt nicht öffnen dürften, sagt ein Senior. Er sitzt auf einer Bank vor der leeren Terrasse am Ausflugslokal Seestern und blickt aufs Wasser. Er komme aus dem Mindener Raum, segle schon seit vielen Jahren am Steinhuder Meer, berichtet er. „Wird Zeit, dass das alles ein Ende hat“, sagte ein Mann, der mit seiner Frau vorbei spaziert, „die Leute werden ja schon ganz verrückt“.

Die Restaurant-Terrassen bleiben leer, die Bänke spärlich besetzt. Quelle: Kathrin Götze

Polizei setzt auf Aufklärung

Dana Dehne und Dennis Mattausch von der Bereitschaftspolizei Hannover berichten, dass sie am Nordufer auf umsichtige oder zumindest einsichtige Ausflügler getroffen sind. Quelle: Kathrin Götze

Das sehen die Polizeibeamten nicht so, die in Streifen- und Mannschaftswagen, mit Pferden und Motorrädern Präsenz zeigen. „Die Leute bleiben freundlich, wir tun das auch“, sagt Dana Dehne, die mit Kollegen von der Bereitschaftspolizei Hannover im Mannschaftswagen unterwegs ist. Hin und wieder seien die Beamten auf größere Gruppen getroffen und hätten sie über die geltenden Regeln informieren müssen, berichtet die Polizeikommissarin. „An manchen Stellen hätte man auch ein Bußgeld verhängen können, aber wir lassen es erst einmal bei der Aufklärung“, sagt sie.

