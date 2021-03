Steinhude

Eigentlich hatte die Steinhuder Personenschifffahrt auf einen Saisonstart am Gründonnerstag gehofft. Nach den neusten Beschlüssen und im Gespräch mit der Stadt und anderen Akteuren am Meer wollen sie nun erst am 19. April den Betrieb aufnehmen, wenn der verlängerte Lockdown beendet sein soll. „Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen“, sagte der Geschäftsführer Hans-Joachim Galle.

Eigentlich fahren die Kapitäne drei geschlossene Ausflugsschiffe, die außerhalb der Corona-Zeiten für bis zu 200 Passagiere Platz haben, und eine Flotte von offenen Segelbooten namens Auswanderer. Im Linienverkehr steuern sie von Steinhude aus auch die Insel Wilhelmstein und Mardorf am Nordufer an. Außerdem bietet die Personenschifffahrt regelmäßig Rundfahrten an. Im vergangenen Jahr mussten sie anfangs auf Linienfahrten beschränken, durften dann aber auch ihre Rundfahrten wieder aufnehmen.

Lesen Sie auch Wunstorf: Personenschifffahrt auf dem Steinhuder Meer wird 100 Jahre alt

Schiffe werden startklar gemacht

Die beiden Schiffe, das Flaggschiff „Steinhude“ und die „Willkommen“, haben im Wasser überwintert und liegen schon an den Strandterrassen. Die „Schaumburg-Lippe“ soll ihren Landliegeplatz am Steinhuder Hafen am Montag, 29. März, verlassen. „Wir bereiten die Schiffe so weit vor. Wir wollen natürlich Gewehr bei Fuß sein, wenn sich an den Verordnungen noch einmal etwas ändert“, sagte Galle. Die Berufssegler haben geprüft, ob ihre Gastronomie zumindest einen Außer-Haus-Verkauf machen kann, doch das ließ sich nicht realisieren.

Von Sven Sokoll