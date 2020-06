Ruhe und Entspannung haben viele Menschen an Pfingsten am Nordufer des Steinhuder Meeres gesucht. An der Weißen Düne wurde es eng – zu eng. Am Sonntagabend musste die Polizei eingreifen. Die zentralen Zufahrtsstraßen wurden gesperrt. Bis Montagabend hat die Polizei Kontrollen angekündigt.