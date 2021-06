Steinhude/Mardorf

Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenzwerte weiter sinken: Das Festliche Wochenende am Steinhuder Meer bleibt abgesagt. Darauf weist die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) auf ihrer Facebook-Seite hin. Unbekannte Nutzer haben in dem sozialen Netzwerk eine Veranstaltung erstellt und laden dazu ein – doch dabei handelt es sich um eine Fälschung.

Die wirkt allerdings täuschend echt, nennt auch den Termin, an dem das Fest stattgefunden hätte, den 20. bis 22. August. Fast 2000 Nutzer haben schon zugesagt oder Interesse bekundet. „Besucher sind uns natürlich auch an dem Wochenende am Steinhuder Meer willkommen“, sagt SMT-Geschäftsführer Willi Rehbock. „Ich hoffe nur, sie sind dann nicht enttäuscht.“ Selbst wenn die Entwicklung der Corona-Lage ein solches Fest möglich machen würde, lasse es sich nicht so rasch organisieren. „Allein für das Sicherheitskonzept brauchen wir drei Monate“, sagt Rehbock. Er habe die falsche Veranstaltung gemeldet, wisse aber nicht, ob und wann sie entfernt wird.

Dezentrale Partys könnten stattfinden

Das große Fest mit dem Höhenfeuerwerk über dem Wasser, wie man es kennt, werde es also nicht geben. Allerdings denke man über dezentrale Alternativen nach, berichtet Rehbock. Er hat beispielsweise die Idee der Mallorca-Party im Festzelt am Sonnabend, 21. August, noch nicht aufgegeben.

„Wir müssen sehen, wie sich die Inzidenzen weiterentwickeln und was die neuen Verordnungen sagen, dann können wir das Konzept entsprechende anpassen“, sagt Rehbock. Auch eine „White Night“ in der Gastronomie hält er für möglich. „Wir warten noch eine Woche und sehen dann, wie es damit aussieht.“

Kultur auf der Insel Wilhelmstein

Auf der Insel Wilhelmstein rollt das Kulturprogramm bereits bald an. Am 3. Juli treten dort die Wingenfelder-Brüder (Fury in the Slaughterhouse) an einem Abend mit dem Titel „Singers, Songs and Storytellers“ gemeinsam mit Purple Schulz und Jon Flemming Olsen auf. Auch das Theater am Küchengarten (TAK) aus Hannover bereitet Gastspiele vor, Komiker Johann König ist für den 28. August gebucht.

Und im Steinhuder Sturmhafen ist auch die Seebühne wieder aufgebaut. „Wir brauchen noch eine Abnahme, dann können wir dort auch wieder kleinere Veranstaltungen planen“, sagt Rehbock. Für August sei das Steinhuder Meer bereits weitgehend ausgebucht. „Da überschneiden sich die Sommerferien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen“, erläutert Rehbock, „und den Gästen wollen wir natürlich auch etwas bieten.“

Von Kathrin Götze