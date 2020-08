Neustadt

Averhoy und Evensen könnten – rein theoretisch – komplett mit Strom versorgt werden, wenn die von der Fotovoltaikanlage auf dem neuen Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße erzeugte Energie komplett dorthin fließen würde. Schon im September soll die Anlage in Betrieb genommen werden.

„Wir haben 880 Module auf 1400 Quadratmetern Fläche aufgebaut“, erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt, Dieter Lindauer. Das Unternehmen habe die Anlage errichten lassen, um die Energieerzeugung zu dezentralisieren und den Ausbau regenerativer Energiequellen weiter auszubauen. Die Fotovoltaikanlage auf dem Feuerwehrzentrum sei die erste in dieser Größenordnung. Rund 100 Zweipersonen-Haushalte könne sie mit Strom versorgen, sagt Lindauer.

Fotovoltaik war seit Baubeginn vorgesehen

Lindauer ist mit dem Aufsichtsratsvorsitzender Willi Ostermann, dessen Stellvertreter Sebastian Lechner und weiteren Beteiligten aufs Dach gestiegen. Sie berichten, dass schon zu Beginn der Bauarbeiten für das Feuerwehrzentrum der Plan bestanden habe, die riesigen Dachflächen zur Energiegewinnung zu nutzen. Die Stadtwerke als Betreiber seien aber erst später ins Spiel gekommen.

Amortisieren soll sich die Investition innerhalb von 15 Jahren. Die Lebensdauer werde auf 30 Jahre geschätzt, sagt Michael Walkling vom Anlagenbauer Enkl. Stadtwerke-Geschäftsführer Lindauer berichtet unterdessen, dass ein weiteres Projekt in dieser Größenordnung bereits in Planung sei – ohne den Ort zu nennen. Aber auch Privathaushalten böten die Stadtwerke an, Fotovoltaikanlagen auf Dächern zu bauen und zu betreiben.

Von Beate Ney-Janßen