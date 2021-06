Neustadt

Drei Wochen Fahrrad fahren und Kilometer sammeln: Beim Stadtradeln trägt neben CO2-Ersparnis und Wohlbefinden auch der Wettbewerb mit anderen Radfahrern zum Vergnügen bei. In Neustadt machen insgesamt 421 Frauen und Männer mit, und sie haben in den ersten zwei Wochen des Wettbewerbs bereits die stolze Summe von 55.585 Kilometern erradelt (Stand Freitagnachmittag). Damit liegt Neustadt auf Platz 14 in der Region Hannover, was die absoluten Zahlen angeht.

In Neustadt haben bisher 46 Teams Kilometer eingetragen, allen voran das „Color my Life!“-Team aus Bordenau, dessen 47 Mitglieder bereits 6478 Kilometer auf die Tachos gebracht haben. Es folgen die Michael Ende-Grundschule mit 87 Radelnden und 6103 Kilometern und die Stadtverwaltung mit 28 Radelnden und stolzen 4806 Kilometern.

Ein Team schafft 406 Kilometer pro Kopf

Die längste Strecke pro Kopf legt ein Team mit Namen „Radler ist kein Alkohol“ vor – die drei Mitglieder schafften im Schnitt jeweils stolze 406 Kilometer. Zu sechst sind die Leute von „Stramme Wade Dudensen“ unterwegs, in ihrem Team liegt der Schnitt bei 333 Kilometern.

Der Wettbewerb läuft noch bis Sonnabend, 26. Juni, weiter. Wer noch mitmachen will, kann sich bis zum letzten Tag unter www.stadtradeln.de anmelden und Kilometer nachtragen. Mehr als 16.000 Radlerinnen und Radler sind dieses Mal in der Region Hannover dabei.

Fragen zum Stadtradeln beantworten die städtischen Koordinatorinnen: Wendy Pfeil ist telefonisch unter (05032) 84427, per E-Mail an wpfeil@neustadt-a-rbge.de zu erreichen, Kathrin Kühling unter (05032) 84486 und kkuehling@neustadt-a-rbge.de, und Iris Grau unter (05032) 84336^ beziehungsweise igrau@neustadt-a-rbge.de.

Von Kathrin Götze