Neustadt/Eilvese

Es ist Zeit für Eltern, die digitalen Posteingänge ihrer Kinder zu überprüfen: Denn die Stadtjugendpflege hat in diesem Jahr keine Infozettel für ihr Osterferienangebot an Schüler der teilgebundenen Ganztagsschulen drucken lassen. Berechtigte Kinder haben einen digitalen Anmeldebogen über die Schulkommunikationsplattform Iserv zugesendet bekommen. Interessierte Eltern können nun bis Freitag, 26. Februar, ihre Kinder anmelden. Wer den Termin verpasst, geht leer aus. Später eingehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden, heißt es von der Stadtjugendpflege.

Ferienbetreuung im Wechsel an zwei Standorten

Das Angebot richtet sich in erster Linie an berufstätige und berechtigte Eltern, die während der Ferienzeit keine andere Möglichkeit haben, ihre Kinder betreuen zu lassen. Weil das Angebot im vergangenen Jahr nur wenig nachgefragt war, gibt es dieses Jahr eine Betreuung durch die Stadtjugendpflege in der Zeit von Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April, ausschließlich im Jugendhaus in Eilvese, für die Zeit von Dienstag bis Freitag, 6. bis 9. April, nur im Jugendhaus Neustadt, an der Straße Großer Weg 3. Weitere Informationen finden interessierte Eltern in der Nachricht an ihre Kinder.

Die Ferienbetreuung in den Osterferien steht in keiner Verbindung zum Ferienpass, der in den Sommerferien von der Stadtjugendpflege angeboten wird. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation und der sich oft ändernden Verordnungen behält die Jugendpflege sich allerdings noch vor, die Betreuung auch abzusagen, wie sie betont. Weitere Angebote gibt es auf www.jugendpflege-neustadt.de sowie per Instagram auf www.instagram.com/jugendhausneustadt.

Von Mirko Bartels