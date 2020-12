Stadt in Bewegung: Das war das Jahr 2020 in Neustadt

Neustadt

Sie setzen Zeichenfür die Kreativität und die Solidarität in der Stadt: Im März beginnt ein junges Team um Veranstaltungstechniker Marc Berendsen und Fotograf Jesse Wiebe markante Orte und Gebäude der Stadt mit bunter Beleuchtung in Szene zu setzen. #Neustadtstrahlt, heißt das Stichwort. Ein Hoffnungszeichen im Corona-Jahr für die Stadt, ihre Bürger und für die gebeutelte Veranstaltungsbranche. Etliche Betriebe buchen auch für sich ein Bild und demonstrieren so den Zusammenhalt, der die Stadt durch die Krise trägt und sich auch an vielen anderen Stellen zeigt.

Neustädter Menschen 2020

Sophie Marie Schmidt ist gerade mal fünf Jahre alt und hat schon ihr Schwimmabzeichen in Gold absolviert. Quelle: Carina-Chantal Krämer/DLRG LV Niedersachsen

Sophie-Marie Schmidt bricht im Januar Rekorde und gehört damit zu den Neustädter Menschen 2020: Mit erst fünf Jahren legt die begeisterte Schwimmerin die Prüfung für das Schwimmabzeichen in Gold ab. Erst wenige Tage zuvor war die Altersgrenze aufgehoben worden, die bei neun Jahren lag.

Der Erste Stadtrat Maic Schillack führt als Moderator durchs Programm. Quelle: Kathrin Götze

Maic Schillack (50) sah mit Neuerungen in der Verwaltung seinen Einfluss schwinden. Der Erste Stadtrat orientierte sich neu, bewarb sich gen Baden-Württemberg. Im November wählte ihn der Gemeinderat von Leonberg bei Stuttgart zum Finanzbürgermeister.

Anja Fabritz freut sich auf Kulturhungrige. Quelle: privat

Anja Fabritz steigt in die ehrenamtliche Kultur-Organisation ein: Die 56-Jährige übernimmt im Dezember den Vorsitz im Theater- und Konzertkreis – in einer Zeit, in der Publikumsveranstaltungen gar nicht erlaubt sind. Sie setzt darauf, dass der Kulturhunger nachher umso größer ist.

Stadt geht die Verkehrswende an

Nadja Bolte (von links), Iris Grau und Ulrike Ahrbecker freuen sich über das neue Lastenrad am Dorfladen in Mariensee Quelle: Stadt Neustadt

Neue Radwege entstehen,Ladesäulen für Elektrofahrzeuge gehen ans Netz, Lastenräder in den Verleih: Nie hat Neustadt so viel Bewegung Richtung Verkehrswende erlebt wie 2020. Die Zeichen der Zeit sind günstig – und mit der Region Hannover und zahlreichen weiteren Unterstützern im Rücken kann die Stadt das Thema nach vorn bringen.

„Karin“ hilft bei der Jagd nach Temposündern

Reinhard Stünkel fährt mit seiner Ape in Evensen am neuen Tempomessgerät „Karin“ vorbei. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Eine eigentümlich geformte Apparatur geht Ende Februar in Betrieb: Semistationäres Tempomessgerät ist die offizielle Bezeichnung des neuen, fahrbaren Blitzgeräts der Stadt. Das Äußere regt die Fantasie an, von Räucherofen über Foodtruck bis zum Panzer reichen die Assoziationen, über die sich die Leser bei Facebook prächtig amüsieren. Die Stadt nennt das Gerät „Karin“ und setzt es fleißig an immer neuen Stellen ein. Bis Mitte Dezember hat es 180.000 Euro an Bußgeldern erbracht, von denen die Hälfte in die Stadtkasse fließt, der Rest an die Region Hannover.

Glasfaser-Anbieter bringt Markt in Bewegung

Ausbausart in Mardorf: Die Verantwortlichen freuen sich aufs Glasfaser-Zeitalter. Quelle: Stadtwerke Neustadt

Initialzündung für schnelles Internet? Nachdem die Deutsche Glasfaser angekündigt hat, Neustadts Dörfer anschließen zu wollen, schicken Ende Juni auch die Ideenstadtwerke ihre Marke Rasannnt ins Rennen. Nach Kritik und mangels Nachfrage zieht der kommerzielle Anbieter Deutsche Glasfaser sein Angebot für Neustadt im Oktober zurück; die Stadtwerke beginnen in Suttorf und Mardorf mit dem Ausbau.

Streit um Mandelslohs Baugebiet

Baugebiete in Mandelsloh: Am Wiekfeld (links) Quelle: Mirko Bartels

Über den Standort für ein neues Baugebiet liegt der Ortsrat Mandelsloh lange im Streit – bis die beteiligten Entwickler eine gemeinsame Lösung präsentieren. Doch die droht nun an den Vorgaben der Region zu scheitern – Fortsetzung folgt.

Wolf und Autofahrer sterben nach Zusammenstoß

Der verendete Wolf wird untersucht. Quelle: Helge Stummeyer, Wolfsberater Region Hannover

Die Wölfe breiten sich im Neustädter Land aus – zur Freude von Naturschützern, zum Leidwesen von Nutztierhaltern, die immer wieder gerissene Schafe, Kühe oder gar Pferde beklagen müssen. Tödlich für beide Beteiligten endet im Juni ein Unfall auf der B 6, bei dem der Fahrer eines Kleinwagens einen Wolfsrüden rammte. Für den 76-Jährigen aus Burgdorf kam jede Hilfe zu spät.

Neustadt und Corona: Ideen sind gefragt

Erstes Opfer war der Lumpenball in Mandelsloh:Mit einer kurzfristigen Absage schon Ende Februar sorgten die Veranstalter für Diskussionen. Und sie nahmen vorweg, was mancher erst später verstand: Dieses Virus muss man ernst nehmen.

Schritt für Schritt erobert Corona den Alltag in Neustadt, legt Schulen und Geschäfte lahm, bringt Aufregung und Druck ins Klinikum und in die Arztpraxen. Und es verhindert zahlreiche Traditionsveranstaltungen: Jubiläumsfeiern von Waldbühne, Schützenvereinen, ganzen Dörfern fallen aus, aber manche sollen nachgeholt werden. Ein Schlag ins Kontor für Gastronomie und Veranstaltungsbranche, den mancher nur schwer verkraften kann.

Zeichen der Solidarität

Doch das Virus und die Krise bringen auch die positiven Seiten des Lebens in Neustadt hervor. Rasch finden sich Freiwillige, die Nachbarn und anderen Hilfe anbieten. Und mancher Gastwirt kommt beim notgedrungenen Außer-Haus-Geschäft kaum hinter all den Bestellungen her. Solche Zeichen der Solidarität sind an vielen Stellen zu finden.

Wie sagte Boutiquenbesitzerin Maggie Rusyniak zum ersten Lockdown im März? „Es gibt für uns alle jetzt viele Möglichkeiten, sehr kreativ zu werden.“ Das bewahrheitet sich: Etliche Neustädter finden Wege, mit der Krise umzugehen. Die Tischlerei Strecker etwa steigt zeitig auf ein neues Material um und fertigt Plexiglas-Schutzwände für Supermarktkassen und andere Geschäfte. Land- und Gastwirt Tim Höper aus der Nachbargemeinde Rodewald belebt die Idee Autokino als erster im näheren Umkreis wieder und setzt sie pandemiegerecht um. Autokonzerte und einen Autogottesdienst stellt das Bordenauer Color-my-Life-Team gemeinsam mit Scheffler Eventservice und dem Balneon auf dem Parkplatz vor Neustadts Schwimmbad auf die Beine.

Auch andere Geschäftsleute passen sich immer wieder den neuen Vorschriften an, im Sommer kann die Gastronomie unter Auflagen wieder öffnen. Nur die Veranstaltungsbranche bleibt weitgehend auf der Strecke. Zeltverleiher Torsten Lührs sieht sich im Juli genötigt, eine Lanze für das viel geschmähte Partyvolk zu brechen. All die Schützen- und Dorffeste, die im Sommer ausgefallen sind, könne man ja auch gar nicht nachholen, sagt er.

Viel Ausflugsverkehr am Steinhuder Meer

Äußerst belebt ist der Mardorfer Uferweg an Pfingsten. Quelle: Mirko Bartels

Dem Ausflugsverkehr am Steinhuder Meer kommen die Reisebeschränkungen zugute: Im Frühsommer muss gar die Polizei die Wege zum Wasser abriegeln. Auch zum Vatertag im Mai fährt die Polizei auf, doch am Steinhuder Meer sind vor allem Familien unterwegs. Ganz viel profitieren können die Gastronomen am Meer aber nicht, lange Zeit blieben auch die Außen-Sitzflächen tabu.

Dass auch der zweite Lockdown seine Berechtigung hat, zeigt ein Corona-Ausbruch im St. Nicolaistift: Obwohl das Geschehen zügig bemerkt und rasch unter Kontrolle gebracht wird, sterben insgesamt sieben Bewohner in der Folge des Ausbruchs. 557 Neustädter haben sich laut Meldung der Region Hannover vom 29. Dezember seit März mit dem Virus infiziert.

Von Kathrin Götze