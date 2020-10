Neustadt

Sollte wegen der Corona-Pandemie noch einmal Heimunterricht notwendig werden, sind Neustadts Schüler jetzt besser ausgerüstet. Die Stadt hat 90 Laptops angeschafft und einrichten lassen, um sie an Jugendliche zu verleihen, die sonst keine Möglichkeit haben, zu Hause digital zu arbeiten. Stefan Herholz von der Schulleitung des Gymnasiums Neustadt hat jetzt die ersten Geräte im Verwaltungssitz Nienburger Straße abgeholt.

Weitere Schulen beantragen Tablet-Computer

Eigentlich hätte Bürgermeister Dominic Herbst sie gerne überbracht. Doch in der aktuellen Situation mit steigenden Infektionszahlen habe man die Schulen nicht mit Besuchen belasten wollen, die nicht unbedingt notwendig seien, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Für die städtischen IT-Fachleute gibt es noch viel zu tun: Viele Neustädter Schulen hatten beantragt, dass Tablet-Rechner für die Schüler angeschafft werden sollten – diese werden nun im nächsten Schritt für die Nutzer vorbereitet. Sollte es nicht wieder zu Fernunterricht kommen, können die Schulen die Geräte auch für andere Projekte nutzen.

Anzeige

IT-Fachleute haben viel zu tun

Die Corona-Pandemie habe den städtischen IT-Fachleuten viel zusätzliche Arbeit beschert, betont Herbst. Sie richteten zahlreiche Homeoffice-Arbeitsplätze für städtische Mitarbeiter ein. Und sie unterstützten die Schulen, als sie im April ohne große Vorbereitungsmöglichkeit auf Fernunterricht umschalten mussten. Parallel hatten sie noch weiter mit Folgen der Computer-Virusattacke im September 2019 zu kämpfen.

Geld stammt von Bund und Land

Im Juli hatten Bund und Land eine Förderrichtlinie für die digitale Ausstattung der Schulen auf den Weg gebracht, um speziell in der Pandemie rasch Geräte bereitzustellen. Die Stadt stellte die erforderlichen Anträge und schöpfte die 212.000 Euro vollständig ab, die für sie vorgesehen waren. Fast 85 Prozent des Geldes fließe in mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, berichtet Schley. Das restliche Geld werde in technische Ausstattung investiert, mit dem die Lehrer digitale Unterrichtsinhalte erstellen und übertragen können.

Von Kathrin Götze