Neustadt

Ab dem 11. Juni fördert der Bund die Anschaffung von Luftfilteranlagen in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren. Damit auch die Grundschulen, Kitas und Horte in Neustadt von dieser Förderung profitieren, hat die Rats-Kooperation aus CDU, Grünen und UWG einen entsprechenden Antrag an die Verwaltung gestellt. Demnach soll die Stadt Neustadt unverzüglich Förderanträge für die eigenen Einrichtungen stellen. Außerdem sollen die Freien Träger über die Fördermöglichkeiten informiert werden.

Hintergrund für die Ausweitung des Luftfilter-Programms ist unter anderem die Annahme, dass Kinder bis 12 Jahre in absehbarer Zeit nicht systematisch geimpft werden. „Wir müssen deshalb vorausschauend handeln und dürfen nicht blauäugig in die Sommerferien gehen“, sagt UWG-Ratsherr Willi Ostermann. Die Bundesförderung soll für Kommunen Anreize schaffen, um in sogenannte raumlufttechnische Anlagen zu investieren. Antragsberechtigt sind Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren und deren öffentliche und private Träger. Gefördert werden die Investitionsausgaben sowie die Ausgaben für Planung und Montage in Höhe von bis zu 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Die maximale Förderung beträgt 500.000 Euro pro Standort.

In Neustadts öffentlichen Einrichtungen und Schulen wurden in den letzten Monaten bereits zahlreiche Luftfilter in Betrieb genommen, etwa im Ratssaal oder dem Trauzimmer des Standesamts. Auch die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen sind mitunter ausgestattet.

Von Mario Moers