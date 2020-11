Neustadt

Ab Anfang nächsten Jahres können Autofahrer auf den Parkplätzen in Neustadts Innenstadt ihre Parkgebühr auch elektronisch entrichten: Mit dem Handy-Parken fällt der Ausdruck des Parkscheins sowie das Bezahlen mit Münzgeld weg. Über die Plattform Smart Parking stehen bis zu acht der gängigen Anbieter zur Verfügung, darunter Easypark oder Park Now. Die Nachrüstung soll auf allen Parkplätzen erfolgen, die von den städtischen Wirtschaftsbetrieben (Ideenstadtwerke Neustadt) betrieben werden.

Geringer Aufpreis zum Papierschein

Das Handy-Parken ist dann über verschiedene Wege möglich: So können sich Nutzer per SMS, Anruf, oder über die jeweilige App ihrer Wahl anmelden. Es gelten die gleichen Tarife wie beim herkömmlichen Parkschein. Die Anbieter berechnen für den Service einen geringen Aufpreis, der zur Parkgebühr hinzugerechnet wird: „Das werden zwischen zehn und 20 Cent sein“, schätzt Stadtsprecherin Nadine Schley. Kontrolleure sehen über einen Scan des Kennzeichens, ob der Fahrer seine erlaubte Parkzeit überschritten hat. „Der Datenschutz wird dabei eingehalten“, betont Verkehrskoordinator Benjamin Gleue.

Herkömmliches Parkticket bleibt möglich

„Man kann natürlich auch weiterhin wie gehabt am Automaten zahlen“, erklärt Schley. Das Handy-Parken stelle nur eine Ergänzung dar. Um die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen, werde mit Smart Parking eine Plattform genutzt, die mehrere der großen Anbieter vereine. Wer also schon vorher einen bestimmten davon nutze oder von außerhalb komme, müsse nicht umsteigen. Die Betreiber stellen auch die nötige Infrastruktur bereit, sodass der Stadt keine Kosten entstehen. Es sei noch nicht abschließend geklärt, wo genau das Handy-Parken in Neustadt möglich sein werde, sagt Gleue. In der Neustädter Innenstadt gibt es 400 öffentliche Parkplätze, zusätzlich 270 im Parkhaus Am Wallgraben. Auch in Wunstorf laufen bereits Gespräche mit Smart Parking.

Von Alexander Plöger