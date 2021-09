Neustadt

Die Frauenberatungsstelle in Neustadt befürchtet eine Erosion ihrer Finanzierungsgrundlage. Mitarbeiterinnen der Einrichtung beteiligten sich deshalb am Donnerstag an einer gemeinsamen Demonstration des Landesfrauenrats und der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbüros vor dem Niedersächsischen Landtag in Hannover. „Wir sind chronisch unterfinanziert. Es wird von uns erwartet, immer mehr Aufgaben zu übernehmen, aber die Finanzierung bleibt wackelig und unzureichend“, sagt die Leiterin der Beratungsstelle, Jutta Wienand. Die Einrichtung an der Leinstraße unterstützt Frauen, die von Gewalt betroffen sind, unter persönlichen oder familiären Krisen leiden oder andere Belastungen bewältigen müssen. Die jährliche Finanzierung der zwei vollen Stellen und zwei Honorarkräfte teilen sich mit absteigenden Anteilen das Land (65.200 Euro), die Region Hannover (51.700 Euro) und die Stadt Neustadt (15.300 Euro).

Muss die Stadt aushelfen?

Anlass für den aktuellen Protest sind die laufenden Haushaltsgespräche des Landes. Wienand befürchtet, dass dabei der Finanzierungsanteil des Landes erneut nicht erhöht wird. „Wir sind rechtlich verpflichtet, tarifliche Anpassungen vorzunehmen, das können wir ohne eine Erhöhung aber nicht“, so Wienand. Vor Ort habe das zur Folge, dass künftig möglicherweise die Stadt ihren Anteil aufstocken müsste, um den Betrieb zu gewährleisten. Das war bereits 2019 der Fall, als die Region ihren Anteil gesenkt hatte, um bis dato unterversorgte Ecken der Region zu unterstützen. Die Stadt Neustadt hatte damals ihren Anteil erhöht. „Wir müssen mit der Stadt neu verhandeln über eine Aufstockung“, sagt Wienand. In Hannover appellierten die Protestierenden an Sozialministerin Daniela Behrens (SPD), angesichts der pandemiebedingt angespannten Situation im Bereich der häuslichen Gewalt das Budget entsprechend anzupassen. Gerade in dieser Situation müsse man die Beratungsstellen stärken und die unsichere Finanzierung an vielen Stellen beenden.

Von Mario Moers