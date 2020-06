Soll Neustadt sicherer Hafen werden?

Neustadt

Die Stadt solle ein „Sicherer Hafen“ für Flüchtlinge in Seenot sein und prüfen, ob sie unbegleitete Kinder und Jugendliche aufnehmen kann, die geflüchtet sind. Das hat die Fraktion Grüne/Linke beantragt, die damit Landeshauptstadt und Region Hannover in einer solidarischen Geste unterstützen will. Unter dem Eindruck erschütternder Zustände in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln hatte auch die Landesregierung sich bereit erklärt, Kinder und Jugendliche aufzunehmen, die von dort nach Deutschland geholt wurden.

Im April landeten die ersten Flüchtlingskinder von der Insel Lebos in Hannover, wurden zunächst zur Quarantäne im Landkreis Osnabrück untergebracht. Quelle: Rainer Droese (Archiv)

Der Titel betont auch die Unterstützung in Seenot geratener Flüchtlinge und ihrer Retter, die in vielen Ländern kriminalisiert werden. Im Neustädter Rat sprachen sich lediglich Vertreter von FDP und Fraktion Freie Neustädter (FFN) dagegen aus, sich mit dem Thema zu befassen – letztere haben sich von der AfD abgespalten. Für die FDP sagte Thomas Iseke, er halte nicht viel von solcher Symbolpolitik, „es ist doch alles geregelt.“ Für FFN sagte Heinrich Bremer, aus seiner Sicht sei die Verwaltung ausgelastet und müsse sich keine weiteren Aufgaben dazu schaffen. „So etwas ist keine Eintagsfliege, das wird uns ein Leben lang anhängen“, warnte er.

Neben Stadt und Region Hannover hat auch die Stadt Laatzen den Titel schon angenommen. Ob Neustadt ihn ebenfalls führen wird, entscheidet der Rat demnächst

Von Kathrin Götze