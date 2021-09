Nöpke/Wulfelade/Amedorf

Zum Ende der Freibadsaison ziehen die Schwimmbäder im Neustädter Land eine durchwachsene Bilanz. „Wir hoffen nun noch auf ein paar Gäste auf die letzten Meter“, sagt Heinz-Günter Jaster, Nöpkes Ortsbürgermeister und Vorsitzender des betreibenden Vereins. 23 Grad Celsius Wassertemperatur hat es aktuell noch in den Becken. Das soll bis Sonntag, 12. September auch so bleiben – dann endet um 19 Uhr die Badesaison 2021 in Nöpke.

„Anschließend wird endgültig abgerechnet. Eine Prognose haben wir aber schon. Rosig ist die leider nicht“, sagt Jaster. Nur rund 13.000 Besucher haben sich laut vorläufiger Auswertung dieses Jahr in den Becken und auf den Liegewiesen getummelt – noch einmal rund 1000 weniger als 2020. „Und da hatten wir schon schwere Einbrüche.“ Durchgezogen habe man bei den Schwimmkursen. „Das lag uns am Herzen. Da spielte das Wetter keine Rolle.“ Immerhin 23 Kindern habe man in diesem Jahr die Grundlagen des Schwimmens vermittelt.

In Nöpke ist das größte Freibad im Neustädter Land. Zum Vergleich: 2018 kamen 28.000 Besucher, im Corona-Jahr 2020 hat sich das Drehkreuz noch 14.000-mal bewegt. Den Übeltäter für die aktuelle Saison haben die Betreiber bereits ausgemacht. „Das schlechte Wetter im August hat uns viele Eintritte gekostet“, sagt der Vorsitzende. Im September sei für viele die Freibadsaison im Kopf schon durch. „Der kann noch so schön sein, einen verregneten August fängt das nicht mehr ab.“

Alina Wencke gibt Schwimmunterricht im Freibad Nöpke. Quelle: Mirko Bartels

Weiter wenig Wasser im Franzsee

Das weiß auch Friedhelm Wedemeyer, Vorsitzender der Franzseebad- Initiative. Das Bad in Amedorf hat bereits geschlossen – ebenfalls ein Ergebnis des verregneten Sommers. „Vor den Ferien hatten wir noch einige Gruppen, die bei uns zum Feiern kamen, im August war der normale Badebetrieb wegen des Wetters dann allerdings stark eingeschränkt“, resümiert er die vergangenen Wochen. Genaue Besucherzahlen gibt es aber noch nicht, sagt der Vorsitzende. Weitere bittere Pillen: Die italienische Nacht musste wegen der Pandemie ausfallen, die Kinoabende litten an zu kühlen Abenden. Ein weiteres Problem des Natursees: Nach wie vor herrscht Wasserknappheit. „Der Zufluss ist trocken. Da hilft auch der Regen nicht wirklich weiter.“ Ungebrochen allerdings ist der Wille zum Weitermachen. „Wir wollen mal optimistisch in die Zukunft schauen. Pessimismus hat noch keinem geholfen“, sagt Wedemeyer.

Die Idylle trügt: Wenig Wasser und der verregnete August machen der Franzseebad-Initiative das Leben schwer. Quelle: Mirko Bartels

Reinemachen in Wulfelade

Im Waldbad Wulfelade endete die Saison 21 mit den Sommerferien in der vergangenen Woche. „Wir haben es durchgezogen, trotz des Wetters“, sagt Vorstand Marc Martin. Geschlossen blieb das Bad nur an einzelnen, besonders unwirtlichen Tagen. Ein Highlight war auch in diesem Jahr der Triathlon Ende August. „Es war super besucht und wieder ein guter Erfolg“, berichtet Martin. Bevor das Waldbad in den Dornröschenschlaf fällt, ist noch ein Abschlusseinsatz der Helferinnen und Helfer anberaumt. Er wird voraussichtlich am Sonntag, 26. September, stattfinden.

Von Mirko Bartels und Mario Moers